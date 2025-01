Milei remarcó en Estados Unidos que lleva adelante una "tarea titánica"

El presidente Javier Milei ratificó hoy que su tarea al frente del gobierno "es verdaderamente titánica", además de destacar los logros de su gestión, luego de recibir un premio en Washington, la capital estadounidense.

Durante el discurso que brindó esta noche en el hotel Omni de esa ciudad, donde fue galardonado con el premio Titán de la Reforma Económica, el mandatario consideró que la distinción que le otorgaron "es realmente acertada".

El presidente concurrió a la gala junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al canciller Gerardo Werthein, y al ministro de Economía, Luis Caputo.

"La tarea que estamos llevando adelante en Argentina hace un año es verdaderamente titánica. No solo por la dimensión, la complejidad y profundidad de las reformas que estamos llevando a cabo, sino también porque debemos luchar contra la extorsión y el sabotaje de los intereses corporativos enquistados en el poder del antiguo régimen", añadió.

Asimismo, advirtió que "la batalla es larga y necesitamos las herramientas intelectuales adecuadas para ganarla".

"Los argentinos estamos acostumbrados a la desilusión, producto de haber vivido en un país infectado por el socialismo durante cien años", subrayó el mandatario durante su alocución.

También señaló que otra de las batallas de su gobierno "es contra el gradualismo", y añadió que "ha habido dictaduras y gobiernos democráticos, pero la única constante ha sido el

colectivismo en alguna de sus formas".

Milei señaló que "ha habido, es cierto, experiencias reformistas, pero hasta ahora todas habían fracasado. Ninguna había podido hacer la transición del socialismo empobrecedor al

capitalismo redentor de los pobres".

Además, consideró que el siglo XX "fue el de la humillación argentina" y agregó que "nadie se había animado" a hacer cambios de fondo, a excepción de Carlos Menem durante su primer gobierno.

En segundo término, subrayó que "no consensuamos con el enemigo. (...) Si los políticos a los que uno enfrenta representan una ideología opuesta a la propia, que ha sido la causante de

todos los males, no hay ni puede haber nunca posibilidad de acuerdo. No puede haber acuerdo entre el bien y el mal".

"Por otra parte, en tercer lugar, hay que ocuparse simultáneamente, tanto de lo urgente, como de lo importante. Nosotros asumimos en un contexto absolutamente crítico, sabiendo que lo urgente era estabilizar la economía", dijo el presidente libertario.

"Cuarto punto. Y sobre todo, muy importante a nivel global: achicar el Estado. La idea que les quiero dejar es que reformar el Estado implica devolverle el poder que le fue quitado a la ciudadanía. Y la única forma de hacerlo es achicando el Estado. No hay otra manera", puntualizó.

Finalmente, Milei aseveró que "aún habiendo realizado todos los cambios que hemos hecho en este primer año de gobierno, que además ha sido catalogado casi unívocamente como un éxito absoluto, ya que hemos logrado en el primer año el superávit fiscal en 123 años, hemos bajado la inflación mayorista del 54% al 0,8%, hemos reducido la pobreza del 55% al 38% en un año".