San Lorenzo y Central, a la carga por Esteban Rolón

Después de lo que fue un raid de incorporaciones en el mercado de pases, y con el sueño de Leandro Paredes todavía latente, en Boca empezaron a llegar sondeos por futbolistas que hoy están en el plantel pero que podrían continuar sus carreras en otros clubes. Así, uno de los más requeridos en las últimas horas parece haber sido Esteban Rolón, por quien realizaron consultas tanto San Lorenzo como Rosario Central.

Si bien Fernando Gago lo vio bien en los primeros entrenamientos, lo cierto es que en Boca no ven con malos ojos negociar al mediocampista central. Las llegadas de Ander Herrera y Williams Alarcón, sumadas a Tomás Belmonte, Ignacio Miramón y Agustín Martegani, quienes ya estaban en el plantel, parecen haber dejado al exjugador de Huracán muy lejos en la consideración.

Por lo pronto, ambas consultas fueron para hacerse con sus servicios a préstamo, idea a la que desde Boca no se oponen. Así, desde Brandsen 805 aguardan que llegue un ofrecimiento formal por Rolón para comenzar a negociarlo. De esta manera, después de un paso cedido por Belgrano, el futuro del mediocampista central parecería estar, una vez más, lejos de La Bombonera.

Desde Universidad Católica, Gary Medel lamentó su segundo ciclo en Boca

Una de las primeras salidas del plantel de Boca fue la del chileno Gary Medel, quien rescindió su vínculo apenas seis meses después de haber retornado al Xeneize y regresó a su país natal para jugar en Universidad Católica. Al respecto, durante su presentación, el futbolista lamentó su segundo ciclo en el club de la Ribera y aseguró que no se sentía feliz en el equipo.

"Estaba jugando poco y no era feliz. Necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo y la alegría del fútbol que siento al estar adentro de la cancha. No me sentía bien, eso fue lo que pasó. Estoy agradecido con Boca porque siempre me ha tratado bien", fueron las palabras con las que Medel se refirió a su segunda etapa en Boca.