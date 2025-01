Las cuatro buenas y dos malas que dejó el primer amistoso de Boca

Boca arrancó el año con una victoria por 2-0 ante Juventude en San Nicolás. A pesar de ser un amistoso, Fernando Gago utilizó el partido para tener alternativas de cara a una larga temporada del Xeneize, tanto en el ámbito local como en el continental, y sacar conclusiones positivas para mantener o para corregir antes del debut oficial.

Las buenas de Boca en su primer partido del año

1-La vuelta de Lucas Blondel tras la lesión

Cierto es que el retorno de Lucas Blondel fue una buena noticia desde el inicio de pretemporada. Es que tras un inicio de 2024 siendo suplente de Luis Advíncula, el ex Tigre se había ganado su lugar con Diego Martínez, pero sufrió una lesión ligamentaria en un clásico ante San Lorenzo que lo marginó durante todo el año.

Tras ponerse a punto junto a sus compañeros, hizo su vuelta a los terrenos de juego contra el conjunto brasileño como stopper derecho, una posición inusual ya que nunca la ocupó. Así y todo, estuvo presente durante los 90 minutos y peleará tanto con el Rayo como con Juan Barinaga para ser titular. Blondel podría picar en punta por su capacidad de meterse por dentro para integrarse al juego, tal como lo hizo Gago con Saracchi.

2-Agustín Martegani, participativo y lleno de lujos

Agustín Martegani llegó con Diego Martínez como entrenador y si bien parecía que iba a tener protagonismo, tuvo pocos minutos durante el último semestre de 2024. Gago lo llegó a pedir durante su estadía en Racing y podría buscar recuperarle la confianza.

Hoy arrancó en el eje junto a Camilo Rey Domenech y se mostró participativo, haciendose cargo de la pelota y tirando varios lujos durante los 55 minutos que disputó. De hecho, a los 18 minutos del primer tiempo, recuperó en mitad de la cancha, hizo un caño y condujo hasta cederle la pelota a Aguirre, quien envió un centro y tuvo la fortuna que el balón ingresara para la apertura del marcador.

"El grupo hizo una gran pretemporada. Tenemos un año en el que tenemos que estar a la altura por el escudo que llevamos y la gente. El plantel y los refuerzos te motivan y te hacen sacar lo mejor. Es muy bueno que lleguen futbolistas de jerarquía como Ander Herrera", sentenció el volante ofensivo.

3-El debut de Carlos Palacios

Tras un mes de espera, Carlos Palacios hizo su estreno con la camiseta de Boca, aunque sea un encuentro amistoso. Si bien estuvo durante toda la segunda parte, no tuvo mucha participación, aunque si realizó una combinación interesante con Frank Fabra. A pesar de que falta una semana, se estima que tenga su debut oficial el próximo miércoles 22 ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina.

4-Boca Predio, con participación aprobada

Además de Leandro Brey y Lautaro Di Lollo, con algo más de fogeo en 2024, en San Nicolás tuvieron minutos dos juveniles del gusto de Gago: Camilo Rey Domenech y Santiago Dalmasso. El volante central sorprendió al estar de arranque en el primer once de Fernando Gago y no desentonó en lo absoluto: jugó la totalidad del encuentro y, a la par de Martegani y luego Miramón, se mostró constantemente para formar parte del juego.

Por su parte, el mediocampista mixto ingresó en el complemento por Barinaga y también estuvo activo juntandose con su par. Cabe destacar que "Hagan Caso" -apodado así hace tiempo en las redes del club- ya estuvo en la consideración de Pintita durante el último semestre del año, siendo alternativa por el sector derecho.

Las malas de Boca en su primer partido del año

1-La extraña formación por parte de Gago

Sorpresa. Eso generó Fernando Gago con su primer once en el 2025 de Boca. Primero porque decidió que algunas figuras no viajaran hacia San Nicolás y luego tantos por los nombres como la disposición táctica. Blondel como stopper derecho y Belmonte como líbero fueron las extrañezas más destacadas. Al ser un partido amistoso, es decir, un terreno para probar, sumado a la victoria, no causó tanto revuelo.

2-El once inicial ocasionó errores defensivos

En ataque y con pelota, el Boca de Gago se paraba 3-4-3 y estaba cómodo. Sin embargo, en los primeros minutos de partido, Juventude se mostró superior en San Nicolás aprovechando la habitual línea defensiva alta del entrenador y que varios jugadores estaban fuera de su posición. Aunque los goles generaron tranquilidad, tanto Brey como Javi García tuvieron que estar atentos constantemente.