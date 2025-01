Julián Álvarez no se relaja a pesar del liderato del Atlético de Madrid: "Sabemos que esto no termina acá"

Julián Álvarez volvió a vestir de héroe y con su gol logró que Atlético de Madrid se imponga por 1-0 sobre Osasuna y logre finalizar la primera rueda de La Liga 2024/25 en la cima de la tabla de posiciones, un gran logro que el delantero de la Selección Argentina no dejó pasar aunque reconoció que no es motivo de celebración.

"Estamos muy contentos. Venimos haciendo un gran trabajo, esto no termina acá. Quedan muchos partidos y hay que seguir por este camino, con humildad, que van a venir cosas buenas", explicó tras el encuentro que marcó el 14° triunfo consecutivo para el Colchonero de Simeone, un récord en la historia del club.

El oriundo de Calchín se expresó también sobre lo que fue la jugada donde logró marcar el primer y único tanto de la velada en el estadio Metropolitano de Madrid: "Era una jugada que practicamos en estos días, que hemos tenido para entrenar y preparar estrategias. Por suerte salió. Importante hacer goles a pelota parada, porque pueden ser decisivos en partidos como estos tan trabados".

Pese a ello, Álvarez reconoció su fastidio por las numerosas chances con las que contó en la primera mitad del encuentro y que no logró cambiar por gol, antes de redimirse a los 10 minutos de la segunda etapa: "Tuve varias en el primer tiempo, no pude marcar. Estaba con un poco de bronca en el descanso, pero seguía pensando en la próxima. Llegó una y me quedó para empujarla y sirve para ganar el partido", aseguró nuevamente con una sonrisa.