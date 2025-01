Santiago Ponzinibbio volverá a entrar en el octágono, cuando este sábado 11 de enero se enfrente a Carlston Harris en un duelo de estilos que se desarrollará en el UFC Apex de Las Vegas, en el marco de la UFC Fight NIght 249. El luchador argentinos de 38 años buscará vencer a su oponente nacido en Guyana para sumar puntos para el ranking, en lo será la pelea co-estelar de la noche. A continuación, conocé todos los detalles de la velada: hora, cartelera, dónde ver en vivo y más.

Ponzinibbio, conocido en la disciplina como "El Rasta" o "Argentine Dagger", atraviesa un momento complicado en su carrera. A los 38 años, el tiempo y las lesiones parecen haberle pasado factura, sumando solo una victoria en sus últimas cinco peleas. Sus más reciente presentaciones terminaron con un nocaut a manos de Kevin Holland en el evento UFC 287 de abril de 2023, mientras que posteriormente, una decisión dividida lo dejó del lado amargo frente a Muslim Salikhov en julio del 2024.

Ahora, el veterano argentino busca redimirse y demostrar que aún le queda filo a su daga, llegando con un récord de 29-8, que incluye 22 finalizaciones —16 por nocaut y 6 por sumisión—, una muestra de su peligrosidad histórica dentro de la jaula.

La trayectoria del oriundo de La Plata en la UFC, que abarca más de 11 años y 18 combates, está marcada por noches memorables y diversas distinciones que reconocieron su explosivo estilo. Ha obtenido seis premios por desempeño, entre ellos tres Fight of the Night en batallas electrizantes contra Lorenz Larkin, Miguel Baeza y Michel Pereira, y a su vez también logró obtener tres Performance of the Night por sus impresionantes victorias ante Gunnar Nelson, Neil Magny y Alex Morono. En su mejor momento, llegó a encadenar siete victorias consecutivas, consolidándose como una figura destacada en la división welter.

Sin embargo, el argentino no tendrá una contienda fácil. Frente a él estará Anthony "Moçambique" Harris, un experimentado peleador de 37 años que también busca retomar el camino del triunfo. Harris llega a este combate tras ser noqueado por Khaos Williams en mayo de este año, una derrota que marcó su última aparición en el octágono. Con un récord profesional de 19-6, el estadounidense cuenta con 11 finalizaciones en su carrera, divididas en 5 por nocaut y 6 por sumisión, demostrando ser un atleta versátil y peligroso cuando encuentra su ritmo dentro de la jaula.

En casi cuatro años como peleador del UFC, Harris ha disputado seis combates y ha destacado al obtener dos bonos por desempeño, ambos bajo la categoría de Performance of the Night. Estas distinciones llegaron gracias a sus espectaculares victorias sobre Christian Aguilera y Jeremiah Wells, en las que su habilidad para definir los combates con contundencia brilló con fuerza. Antes de llegar al UFC, Harris dejó su huella en la escena internacional como campeón inaugural de peso welter en la prestigiosa promotora Brave Combat Federation. Aunque su reinado fue breve, ya que perdió el cinturón en su primera defensa, su tiempo como campeón dejó claro que es un peleador de élite.

Este enfrentamiento entre Harris y Ponzinibbio no solo enfrenta dos estilos de combate dinámicos, sino que también se pone en juego el futuro de dos guerreros que buscan redimirse en una división ferozmente competitiva. Por un lado, el argentino intentará demostrar que su experiencia y poder de finalización siguen intactos, mientras que Harris, apodado "Moçambique", intentará reivindicarse y recordar por qué alguna vez ostentó un título mundial. En este duelo, la urgencia de la victoria podría convertir cada intercambio en una batalla de pura intensidad.

Cartelera de Santiago Ponzinibbio vs. Carlston Harris: las peleas, una por una

Mackenzie Dern (Brasil) vs. Amanda Ribas (Brasil),peso paja femenino

Santiago Ponzinibbio (Argentina) vs. Carlston Harris (Guyana), peso welter

César Almeida (Brasil) vs. Abdul Razak Alhassan (Ghana), peso mediano

Chris Curtis (Estados Unidos) vs. Roman Kopylov (Rusia), peso mediano

Christian Rodríguez (Estados Unidos) vs. Austin Bashi (Estados Unidos), peso pluma

Punahele Soriano (Estados Unidos) vs. Uros Medic (Serbia), peso welter

A qué hora pelea Santiago Ponzinibbio vs. Carlston Harris, país por país

Las peleas preliminares comenzarán a las 18, mientras que la cartelera principal comenzará a las 21 horas de la Argentina.

Argentina: 21.00 horas

Brasil: 21.00 horas

Uruguay: 21.00 horas

Chile: 21.00 horas

Paraguay: 21.00 horas

Bolivia: 20.00 horas

Venezuela: 20.00 horas

Estados Unidos (Este-EST): 19.00 horas

Ecuador: 19.00 horas

Perú: 19.00 horas

Colombia: 19.00 horas

Estados Unidos (Central-CST): 18.00 horas

México: 18.00 horas

Estados Unidos (Montaña-MST): 17.00 horas

Estados Unidos (Pacífico-PST): 16.00 horas

Santiago Ponzinibbio vs. Carlston Harris, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

El combate se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports 2:

Canales de DirecTV 608 (SD) y 1608 (HD).

Canales de Flow 26 (SD) y 107 (HD).

Canales de Telecentro 102 (SD) y 1014 (HD).

A su vez, de manera online se podrá seguir por Disney+, el servicio de streaming que ofrece ESPN. Hay tres maneras sencillas de suscribirte: