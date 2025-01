Real Madrid goleó 3-0 a Malloca por la semifinal de la Supercopa de España, encuentro donde picó su boleto a la definición ante Barcelona y Pablo Maffeo fue gran protagonista con picantes cruces con Vinicius Jr. y con Raúl Asencio en medio del campo de juego que dejaron mucho de qué hablar.

Luego de una semana donde el lateral derecho nacionalizado argentino aseguró que "lo noquearía en 10 segundos" al brasileño ganador del Premio The Best en una pelea de boxeo, no tardaron en enfrentarse en la cancha y mismo en el primer tiempo tuvieron un primer cruce.

La situación escaló luego de que Jude Bellingham abriera el marcador a los 18 minutos de la etapa complementaria, donde las cámaras de Movistar Plus+ capturan a Vinicius acercarse a Maffeo y gritarle a la cara "te vas para casa, eres malísimo" en reiteras oportunidades mientras el lateral le indicaba que se calle.

Maffeo protagonizó cerca del final del partido un enfrentamiento también con Jude Bellingham y en particular con Raúl Asencio, a quien le apuntó con munición gruesa: "Vete a difundir videos por ahí, subnormal".

¿A qué hacía referencia? Asencio en septiembre del 2023 fue detenido -junto a tres compañeros- por grabar y difundir sin consentimiento un video en el que mantenían una relación íntima con una mujer menor de edad, descubriéndose tras la investigación que los jugadores implicados enviaron el vídeo con la menor a cinco compañeros de las divisiones inferiores de Real Madrid y a otras 32 personas más. Pese a que Asencio no formó parte de la escena, se le imputa justamente ser una de las personas que difundió el video, motivo de la durísima crítica de Maffeo.

Quien atestiguó la situación desde afuera, al ser reemplazado, fue Vinicius, que siguió apuntando contra Maffeo y terminó con tal enojo el juego que salió del campo de juego completamente furioso con los jugadores rivales pese a que ganaron 3-0 y clasificaron a la final aunque se desconoce si fue el lateral quien motivó esa reacción del ex-Flamengo.

Este no es el primer rodeo entre Maffeo y Vinicius, ya que en febrero de 2023, durante una victoria sobre Real Madrid, el convocado por la Selección Argentina respondió a la crítica del brasileño por la pierna fuerte llamándole llorón, un gesto que se hizo viral en redes sociales y que marcó cada nuevo cruce entre ambos, cada vez con más temperatura.