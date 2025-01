Javier Mascherano dejó la Selección Argentina Sub-20 y Sub-23 para convertirse en nuevo entrenador de Inter Miami, al convertirse en el reemplazante de Gerardo Martino en la escuadra donde dice presente Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, con quienes compartió en Barcelona como jugador.

Sin embargo, y pese a tener la chance de tener al capitán de la Selección Argentina, el Jefecito no escondió su preocupación por el plantel actual pensando en gritar campeón del Mundial de Clubes, MLS Cup, Concachampions y Leagues Cup. Además, afirmó que "fichar a Neymar es casi imposible".

El oriundo de San Lorenzo expresó su felicidad por arribar a las Garzas pero dejó en claro que espera más incorporaciones en este mercado de pases, donde cerraron a los argentinos Gonzalo Luján y Tadeo Allende: "Que puedan llegar las incorporaciones porque estamos muy cortos de plantilla al día de hoy, se han ido seis jugadores y para un primer partido vamos a necesitar no solo once sino también mover a varios y eso es lo que más me preocupa y me ocupa al día de hoy", expresó.

Hasta ahora solamente fue confirmado oficialmente Fafa Picault, mientras que entre las bajas mencionadas está Matías Rojas, que quedó libre y regresó a Argentina para convertirse en refuerzo de River. A su vez, Mascherano habló de lo que significa dirigir a Messi, con quien sostiene una gran amistad por la gran cantidad de tiempo que compartieron juntos en la Selección Argentina y Barcelona: "Lo tomamos de manera natural, sabiendo que cada uno tiene su rol. No soy de los que intenta forzar las cosas o demostrar algo que no hay que demostrar".

"Mi relación con Leo o que pueda tener con Luis (Suárez), Jordi (Alba) o Busi (Sergio Busquets), con quienes he vivido cosas extraordinarias durante mucho tiempo y eso nada lo va a cambiar. Si tener en claro que tanto yo como ellos tenemos objetivos en común, trataremos de ayudarnos mutuamente para conseguir esos objetivos, a partir de eso después nuestra relación, de lo que tenga que ver fuera del club, será siendo la misma. En ese sentido no me gusta mezclar las cosas", explicó Masche en la conferencia de prensa por los 30 años de la MLS.

Mascherano descartó la chance de llevar a Neymar a Inter Miami

El director técnico del Inter Miami, el argentino Javier Mascherano, señaló este jueves que el club no planea contratar al atacante Neymar, entre otras razones, debido a los límites salariales que impone la MLS, situación que hace que fichar al brasileño sea "casi imposible".

"No podemos hablar de Ney, porque no tenemos nada", aseveró el flamante entrenador del equipo de las garzas, quien de esta forma salió al paso sobre los recientes rumores relacionados a la incorporación del brasileño al equipo del sur de Florida (EEUU) y, de esta forma, reeditar el tridente MNS (Messi, Neymar y Suárez) del FC Barcelona.