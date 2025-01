El desenlace de Joaquín Laso en Independiente era crónica de una salida conflictiva anunciada. Es que, antes de que el jugador no renovará contrato con el club, Fernando Baredes, su representante, había reclamado una deuda que cayó mal dentro de la Comisión Directiva del Rojo. Por esta razón, el defensor fue “colgado” por varios partidos y no jugó para el equipo de Julio Vaccari.

Unos meses más tarde, la decisión de no contar con sus servicios de cara a la próxima temporada fue rectificada por el conjunto de Avellaneda y el ex jugador de Argentinos Juniors, Rosario Central, entre otros, tuvo que buscarse otros destinos en el fútbol argentino. ¿En el medio? una deuda de 83 mil dólares en concepto de comisión hacia su agente que derivó en la inhibición a la institución y declaraciones explosivas por parte del nacido en Balcarce, que volverá al club que lo vio dar sus primeros pasos.

Según César Luis Merlo, reconocido periodista especializado en mercado de pases, Laso es nuevo refuerzo de Tigre. Sin embargo, esta no será la primera vez que el central de 34 años vestirá la camiseta azul y roja. De hecho, el Matador de Victoria fue su primer equipo en el año 2009 y duró hasta 2011, aunque no jugó ningún partido.

Si bien aún resta la confirmación oficial, el jugador llega en condición de libre a la institución comandada por Martín Suárez. A su vez, tampoco se dio a conocer hasta cuándo sellará su vínculo con Tigre.

Más problemas para Independiente: el representante de Laso reclama una deuda

En los últimos días, Independiente sufrió un contratiempo en su activo mercado de pases al confirmarse una nueva inhibición en FIFA, esta vez por parte de Fernando Baredes, representante de Joaquín Laso.

En el portal donde se da a conocer los clubes que tiene prohibido inscribir nuevos jugadores, que se actualiza cada lunes, se dio a conocer que el Rojo aparece con un incumplimiento de pago, el cual se conoció que es a Baredes, por una comisión que no cobró y que se trata de 83 mil dólares.

Joaquín Laso, en llamas tras su salida de Independiente

Tras no renovar su contrato con Independiente y quedarse sin equipo, el defensor central Joaquín Laso explicó que le "hubiera encantado seguir” y apuntó contra la directiva del Rojo: “Hay un dirigente que me operó desde dentro. Estoy tratando de llegar a un acuerdo por todo el dinero que me deben”, en una conversación con Radio DSports en los primeros días de 2025.

El exjugador de Vélez y Rosario Central aseguró que “parte de la dirigencia quiere que continúe” y opinó que cierta gente de la comisión “no se estaba manejando bien”. Además les dio una sugerencia: “Que hagan y no estorben. Por ego pueden complicar al grupo”. En ese sentido, cargó contra un dirigente, cuyo nombre no mencionó: “¿Cómo vas a tener una página partidaria y ser administrador? Esas cosas no son sanas”.

Los números de Joaquín Laso en Independiente

Pese a que se fue por la puerta de atrás, Joaquín Laso estuvo en Independiente desde junio de 2021 hasta su salida del club. A lo largo de su estadía, disputó un total de 92 partidos, marcó cuatro goles, ofreció dos asistencias y recibió 29 amonestaciones. Durante su tiempo en el club, se consolidó como titular bajo la dirección técnica de Carlos Tévez