El presidente de Platense, Sebastián Ordóñez, confirmó en Radio La Red el interés por el defensor central Marco Pellegrino, quien no continuará en Independiente y surgió de la divisiones formativas del Calamar: “Queremos que vuelva a su casa. Hoy hablé con él. Deseo que sea feliz acá y además nos daría un salto de calidad”.

Pellegrino no fue convocado por Julio Vaccari, entrenador del Rey de Copas, para iniciar la pretemporada en Villa Domínico. No obstante, el zaguero de 22 años, quien tiene contrato hasta junio de 2028 con el Milán de Italia, fue cedido al conjunto de Avellaneda hasta el sexto mes de 2025.

Ante este conflicto, Ordoñez explicó: “Charlé con gente del Milan y le traslade nuestro interés. El cuerpo técnico (la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi) ya habló con él. Haremos todo el esfuerzo. Ahora, falta esperar lo que decida Marco”. La idea de la directiva de la institución de Vicente López es conseguir un préstamo por una campaña, según informó Germán Garcia Grova. Por otra parte, el zurdo de 184 centímetros es pretendido por Huracán, que busca incorporaciones tras el cuarto puesto en la Liga Profesional 2024.

El paso de Pellegrino por Independiente: del escándalo en el yate a las bombas de su representante

El zaguero debutó en el clásico ante Racing, cuando ingresó en el primer tiempo luego de la expulsión de Damián Pérez. A partir de allí, acumuló seis partidos consecutivos viendo minutos, con excepción del encuentro ante Argentinos Juniors donde fue suplente.

Sin embargo, el viernes previo al encuentro ante Godoy Cruz en el Libertadores de América, se desató una escena que sacudió a Independiente. Muchos miembros del plantel protagonizaron una fiesta en un yate junto a famosas e influencers. Pellegrino y Diego Tarzia fueron apartados del plantel porque, en palabras de Vaccari: "Pusieron en riesgo la salud institucional".

Luego, el central quedó reiteradamente fuera de la lista de convocados, motivo por el que no cumplió con una cláusula de su contrato y el Rey de Copas deberá pagarle a su par europeo 250 mil dólares como compensación, ya que el porteño no disputó el 60% de los compromisos con la casaca roja. Ante la no consideración por parte de Vaccari, Diego Maggiolo, representante del defensor, cuestionó al entrenador en Sportia: "Nosotros no vinimos a estar atrás de (Joaquín) Laso, imaginate que estábamos atrás de (Fikayo) Tomori, de la selección de Inglaterra... Ir a jugar atrás de Laso no era la opción. Nosotros venimos del Milan a jugar acá en Independiente. ¿Te pensás que venimos a ganar un puesto?"

Por otro lado, el agente se refirió, sin temores en la lengua, a la situación de la embarcación: “Hay varios en Independiente que no dan el peso, pero como rinden siguen jugando. Y en el barco había ocho jugadores, y automáticamente que pasa la situación, Laso arregla su situación".

"Se empezó a correr la bola de un doping y nunca hubo uno. Lo expusieron a Marco, tanto como a (Diego) Tarzia, exigí a Independiente que le hagan un control interno, porque si tenés sustancias prohibidas en el cuerpo, te duran 30 o 40 días. Se lo hicimos a los 10 días y, obviamente, dio negativo, pero la gente eso no lo sabe”, concluyó Maggiolo.