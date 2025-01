Matías Rojas explicó cómo determinó la idea de volver al fútbol argentino, en medio de las versiones que indican que hubo una charla previa con Fernando Gago para acercarlo a Boca. “La respuesta a River siempre fue que sí”, afirmó en declaraciones exclusivas a TyC Sports.

El mediocampista paraguayo de 29 años eludió la consulta sobre la conversación con el director técnico xeneize, que lo conoce de su paso por Racing, y solo deslizó que “hubo algún contacto de México”. Además, agregó: “Mi agente me lo comunicó antes de viajar a buenos Aires y la decisión ya estaba tomada“.

Con respecto a la negociación con el Millonario, fue contundente. “En Inter Miami me comunicaron que no iba a seguir y tenía apuro por definir mi futuro, ya que mi esposa está embarazada. Mi representante me avisó del interés de River y le dije que avanzara, incluso previo a hablar con mi familia”, manifestó.

El futbolista reveló que “el tema del contrato se demoró un poco, pero es algo normal”. En tanto, reiteró que su deseo era sumarse rápido al plantel que dirige Marcelo Gallardo y añadió: “Yo ya había bajado la persiana y estuve a disposición de negociar para instalarme lo antes posible en Buenos Aires”.