Gabriel Rodríguez volvió a las Inferiores de River: "La gente me va a pedir más Mastantuonos y Echeverris"

Gabriel Rodríguez es un hombre de peso en el mundo River. Decenas de cracks de la cantera del Millonario, como Pablo Aimar, Javier Saviola y Marcelo Gallardo -por nombrar algunos-, fueron formados bajo su ala. Y como las Inferiores son una pata clave en los planteles y las ventas, el Muñeco decidió darle nuevamente el puesto de coordinador del área en 2025 a quien fue su maestro, que ya sabe que la hinchada se pondrá demandante con el asunto.

"El club no se puede quedar con los talentos que ya triunfaron o están hoy en Primera, sino que tiene la exigencia de seguir desarrollando jugadores de primera categoría, como pasó en casi toda su historia. Yo sé que la gente me va a pedir más Mastantuonos y Echeverris. Esa clase de jugadores la tenemos en las categorías 2008 hasta 2013 y las más chicas, que son las que salieron campeonas en estos años en Infantiles", confesó el dirigente de la Asociación de Fomento Parque Chas en una entrevista con Olé.

Si bien el enganche de Azul -pretendido por los gigantes de Europa- está en San Martín de los Andes con el plantel para la pretemporada, el Diablito tuvo que armar las valijas rumbo a Manchester City luego de la finalización de su préstamo. Los Ciudadanos lo compraron en una cifra cercana a los 25 millones de euros, el monto de su cláusula de rescisión, y ahora lo tendrán en sus filas para la segunda parte de la competencia. Todavía se desconoce si lo enviarán a otro club del grupo empresario o si directamente se pondrá a las órdenes de Pep Guardiola.

Sobre las características que busca en un chico para formar el ADN, Rodríguez comentó: "Lo primero es la calidad técnica, las condiciones naturales, que tengan habilidad, pero que también sean inteligentes, que entiendan el juego y que tengan carácter para animarse a gambetar. Después hay un montón de cosas que se van puliendo y desarrollando con el crecimiento, aunque la clave de la captación está en la materia prima, que debe tener las características que siempre han distinguido a los futbolistas de River".

El aclamado formador transita la cuarta de sus etapas en Núñez. Comenzó en 1981 con Adolfo Pedernera al mando y se marchó en 1991. Luego tuvo un breve paso entre 2006 y 2009, hasta que Daniel Passarrella lo removió cuando fue elegido presidente. Volvió en 2014 con Rodolfo D'Onofrio y trabajó dos años en Inferiores, pero bajó a Infantiles en 2016. Además, fue entrenador interino durante las últimas fechas del Apertura 2008 tras la renuncia de Diego Simeone, aunque no pudo hacer demasiado para torcer el timón y el equipo terminó último en la tabla por primera vez en su historia.

La charla entre Gallardo y Rodríguez para que volviera a las Inferiores de River

En cuanto su charla con el Muñeco para diseñar el regreso a un trabajo más integral en las Inferiores, Rodríguez reveló: "Me encontré con él en su presentación, a la que el presidente me invitó. Nos dimos un fuerte abrazo porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, pero después él estuvo abocado lógicamente a la Libertadores y al rearmado del equipo. Después nos mandamos algunos mensajes de WhatsApp y ahí fue cuando me citó. Tuvimos tres o cuatro reuniones y llegamos rápidamente a ponernos de acuerdo para empezar a trabajar. Estoy muy contento porque me devolvió una función que creo haber cumplido muy bien las veces que me tocó".

Él sabe que, tras las ventas de Enzo Fernández, Julián Álvarez y Claudio Echeverri -las más rutilantes de los últimos años-, River no debe dormirse en los laureles, sino enfatizar constantemente en la formación de nuevos diamantes en bruto. "Tenemos que trabajar en el ajuste y el desarrollo de las más grandes para que haya una secuencia que no se corte de manera tan brusca después de los Echeverri, (Agustín) Ruberto, (Franco) Mastantuono, (Ian) Subiabre, (Daniel) Zabala, que ya son profesionales a pesar de su juventud", explicó.

Y agregó: "Como primera medida, vamos a fijar la estructura dentro de una línea, un orden y un profesionalismo. Hay que volver a las fuentes: volver a nuestro estilo clásico de jugadores hábiles, técnicos, de buen trato de balón. Y adaptarlos a lo que es hoy la dinámica y el trabajo físico, pero nunca perder la identidad futbolística".

Por último, Rodríguez remarcó cuál será el objetivo de los entrenadores de las Inferiores e Infantiles de River a partir de ahora: "Acá hay que ganar siempre y los chicos deben crecer adaptándose a esa exigencia. Lo que no se puede perder son las formas. No sirve es ganar de cualquier manera, sino siempre con el estilo del club. Cuando un juvenil llega a la Primera tiene que estar preparado para cumplir con la exigencia histórica de ganar, gustar y golear, sabiendo que lo primero que se les va a pedir es ganar".