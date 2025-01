Vinicius Junior protagonizó un escándalo durante la visita de Real Madrid a Valencia, al golpear por la espalda a Stole Dimitrievski y dar inicio a un tenso enfrentamiento entre ambos planteles que resultó en su expulsión, la cual no tomó nada bien y debió ser escoltado al vestuario.

Pocos días después del incidente, se dio a conocer la sanción para el ganador de premio The Best por su accionar en Mestella y la noticia se vivió con gran alivio en Madrid por la cercanía a la Supercopa de España.

El Comité de Disciplina de la RFEF finalmente llegó a determinación de suspender por dos encuentros al delantero brasileño por el escándalo en Mestalla, por lo cual no se perderá la semifinal ante Mallorca de este jueves ni una eventual final ante el vencedor de la llave entre Barcelona y Athletic Club.

Al ser inferior a los cuatro juegos, el castigo se cumple en el torneo donde sucedió la infracción, por lo cual si se ausentará de los duelos ante Las Palmas (19/1) y la visita al Valladolid de Diego Cocca (25/1).

El acto del árbitro Soto Grado explicó que la expulsión de manera directa tras la revisión en el VAR fue por "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa y empleando una fuerza no insignificante", un tipo de acción que el reglamento ibérico considera -en el artículo 130- meritorio de dos a tres juegos de sanción.

Qué pasó con Vinicius en la visita de Real Madrid a Valencia

El ganador del Premio The Best reclamó una infracción por parte de Dimitri Foulquier que hubiera significado un penal en favor del Merengue, la cual no fue sancionada por el árbitro y por si fuera poco en la acción se dio marcha atrás debido a un fuera de juego previo, a los 30 minutos del complemento y los Che imponiéndose por 1-0 sobre la Casa Blanca.

Mientras el brasileño permanecía en el césped clamando por la pena máxima, Stole Dimitrievski le achacó su accionar y es ahí cuando Vinicius pierde los estribos. El ex-Flamengo le golpeó por la espalda y desató una bataola entre ambos planteles, la cual César Soto Grado no llegó a separar antes de recibir el llamado del VAR para revisar la acción por la agresión del delantero.

¡ESTABA COMO LOCO! Entre dos tuvieron que llevarse a Vinicius al vestuario luego de la expulsión.



Finalmente, Soto Grado tomó la determinación de expulsar a Vinicius, lo cual no tomó de buena manera y debió ser contenido por Ceballos, Rüdiger y colaboradores del Cuerpo Técnico hasta el túnel mientras la afición valenciana se deleitaba ante el hecho (que por si fuera poco, se dio con los Murciélagos imponiéndose por 1-0) cantándole "balón de playa", mofándose de que el brasileño perdió el Balón de Oro a manos de Rodri y fue crítico de esa decisión de los electores.

Antes de irse expulsado, el delantero brasileño tuvo un cruce con los hinchas de Valencia. "Tonto, tonto", le cantaron desde la tribuna. Por su parte, Vinicius respondió haciendo gestos de "a Segunda", por la delicada situación del conjunto valenciano, comprometido con la lucha por la permanencia en La Liga.