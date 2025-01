En un tenso cruce mediático, Daniela Morales Leanza, abogada querellante en la causa por la muerte de varios bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, desmintió las declaraciones del defensor de Brenda Agüero, Gustavo Nievas. Este había sostenido que las muertes eran consecuencia de afecciones maternas y no relacionadas con Agüero, quien se encuentra bajo sospecha de ser la responsable de los trágicos hechos.

Leanza subrayó que la acusación cuenta con "prueba y base sólida" que demostrará la responsabilidad criminal de Agüero, afirmando que las acusaciones de "infección hospitalaria" o "caso político" son infundadas. "No es verdad que no hay pruebas, ni que esto sea un simple error o un asunto de política. Los pinchazos son claros, como en el caso de uno de los recién nacidos, que sufrió una necrosis tras un pinchazo en la espalda", explicó la letrada en diálogo con Radio Rivadavia.

La abogada también refutó las afirmaciones de Nievas sobre antecedentes médicos en las madres de los bebés, aclarando que no existen pruebas de enfermedades como la sífilis, tal como el defensor había señalado. "No le voy a permitir que me estigmatice a las madres, que ya están viviendo un dolor inmenso", expresó con firmeza Leanza.

En cuanto a la personalidad de Agüero, la abogada detalló que la enfermera muestra un patrón de comportamiento narcisista, caracterizado por una necesidad de reconocimiento que la llevó a alertar prematuramente a los médicos sobre los casos de los bebés, cuando aún no presentaban síntomas graves. "Era la única que identificaba estos casos antes que nadie, una necesidad de sentirse salvadora que refleja su perfil psicológico", añadió.

Leanza también criticó la defensa de Agüero, que sugirió que el gobierno provincial había fallado en la desinfección del hospital. "No se trata de una simple desinfección. Hablamos de síntomas propios de intoxicación o de un shock hipoglucémico, como los provocados por la insulina", concluyó.

El juicio sigue su curso y, mientras tanto, la abogada insistió en que hay más acusados en el proceso, acusados de encubrir los hechos y ocultar información clave.