Después de un diciembre austero en el que solo se concretó la llegada de Carlos Palacios, el Consejo de Fútbol de Boca se activó en el mercado de pases y en las últimas horas abrió varios frentes de negociación para intentar potenciar el plantel conducido por Fernando Gago.

Si de nombres propios se habla, evidentemente el que más ruido hizo es el del volante de estirpe europeo que sería un bombazo para el fútbol argentino: ese es Ander Herrera, jugador del Athletic de Bilbao que ya recibió una oferta formal para jugar en La Bombonera, sitio en el que estuvo hace tan solo algunos meses en una experiencia en modo hincha colgado del paravalancha.

En aquella visita por Argentina a mediados de 2023 en la que se lo vio en La 12 alentando al Xeneize frente a Colo-Colo, Herrera pasó por el tradicional Libero VS. de TyC Sports y explicó qué chances veía de ponerse la camiseta azul y oro, opción que hoy luce viable a sus 35 años y a seis meses de terminar su vínculo con el elenco vasco.

Lejos de prometer algo complicado, fue honesto y dijo que "no es fácil". "Tengo un año más de contrato, luego tengo la ilusión de volver al club de mi corazón, el Zaragoza, así que estoy en la antipática obligación de ser sincero. No es es fácil por mi situación, por mi carrera, por mi edad y por mi familia que yo venga a jugar en Boca, pero como hincha voy a repetir seguro", sostuvo.

"Me gusta Boca, me encanta Boca, pero no me puedo comparar con el hincha. Yo soy más un admirador, alguien que ha visto por la televisión mucho a Boca. Mi padre venía mucho a Argentina y yo siempre le preguntaba por Boca. Yo tengo pasión además de jugar al fútbol", concluyó sobre su simpatía y el vínculo que lo une con el club de La Ribera. ¿Será el momento?

Ander Herrera, sobre su experiencia en La Bombonera y por qué fue a La 12

Si bien se sabía de antemano que el ex-compañero (en Manchester United) y amigo de Marcos Rojo estaría en la cancha de Boca para el duelo de Copa Libertadores ante los chilenos, nadie se imaginaba que lo haría ni más ni menos que en la popular media norte junto a la barra brava. La imagen sorprendió a todos y el propio volante de 31 años se encargó de explicar los motivos que lo llevaron a ver el primer tiempo en ese lugar del estadio.

"Ya que tenía la oportunidad de venir aquí a La Bombonera, había que buscar el mejor contexto para disfrutar del día; y qué mejor que en la popular con La 12, que tantas videos he visto y tantas veces lo he imaginado. Quería ir ahí, siempre y cuando me lo permitieran, pregunté, hablé con Paredes y me dieron el ok", respondió Herrera.

Y luego, no solo detalló cómo lo vivió sino que hasta eligió su canción favorita, no sin antes mencionar aquella que no se cantó y le hubiese gustado entonar: "Tenia las trompetas al lado. Cuando estás en la popular no te das cuenta si el resto del estadio está cantando porque hay mucho ruido. Al principio sentís agobio. La canción que más me gusta es: ´Boca, Boca de mi vida...´ Y la que no se cantó y me gusta es la de: ´Señores, yo soy de Boca desde la cuna...´"