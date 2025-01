Patricia Bullrich cargó duramente contra Villarruel tras el cruce con Milei por su sueldo

Luego de que el presidente Javier Milei saliera el cruce de su vice, Victoria Villarruel, por las quejas que hizo por su sueldo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra la vicepresidenta, que dijo cobrar “dos chirolas”.

“Milei es el Presidente, Villarruel, como vicepresidenta tiene que ir al Gabinete y llevar adelante las políticas del Gobierno en un lugar complicado para nosotros. Necesitábamos que empuje en el Senado para sacar las leyes que el país necesita. Que Milei haya perdido la posibilidad de tener una vicepresidenta que esté ordenada y que se discipline en decisiones estratégicas de Gobierno hace que hayamos perdido un recurso importante”, añadió.

“Esto es una pelea política”, consideró este domingo en diálogo con Radio Mitre. Y marcó: “Si la vicepresidenta dice ‘voy a congelar los sueldos a los Senadores’ y a los 10 minutos dice ‘gano chirolas’, no lo está haciendo por convicción. Todos vivimos con el sueldo del Estado y somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, compartiendo el fondo de la decisión del Gobierno, que es la austeridad total de sus empleados como ejemplo”.

En esta línea, remarcó la importancia de dar el ejemplo de que no son “un sector privilegiado” y acusó a la vice de querer tener “una agenda distinta a la del Presidente”. “No es un problema de Milei. El Presidente dijo muy claro hacia donde iba. El que no se adapta se va”, lanzó. Sin embargo, ante la consulta sobre si Villarruel debería efectivamente abandonar su cargo, respondió que “no”, porque “ella ha sido electa”.

“Los argentinos de trabajo se dan cuenta de esta importancia y apoyan fuertemente al cambio que se lleva adelante. Los que vivieron del Estado o fueron cómplices de ese modelo son los que ‘más la padecieron’; estaban viviendo como una sanguijuela a costa de otros argentinos”, consideró y sumó: “Este cambio filosófico es tan profundo que ahora lo que va a venir va a ser todo mejor. Todavía falta, pero si uno piensa en todo lo que se hizo... La desburocratización, la baja de la inflación, de la pobreza en tiempo record, todo fue positivo. En una reorganización de la sociedad”.

Al respecto, aseguró que la Argentina que existía anteriormente “no servía más hace tiempo” y que se apostó a un “cambio profundo” que se sabía que “Iba a doler”. “Hoy los argentinos están contentos, pasando un nuevo año felices y convencidos de que en este rumbo de la Argentina la economía está estable”, dijo la ministra.

Y expresó: “Es la primera vez que se va al hueso de lo que la Argentina necesita cambiar. Hay un reacomodamiento rápido a esta realidad, aunque cuesta. Hay muchos lugares en donde el cambio llega tarde; las cosas se hacen y los actores que antes resistían esos cambios ahora lo aceptan. Hay una necesidad de entender que todos se tienen que reacomodar a una Argentina que ya no puede ser así”.

Finalmente, Bullrich se refirió a las gestiones del Gobierno para recuperar a Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido en Venezuela hace pocas semanas y del cual no se tenían novedades hasta hace dos días, cuando el gobierno venezolano compartió un video en el que se lo puede ver detenido y haciendo una caminata. “No tenemos ningún diálogo por debajo de la mesa”, explicó acerca de cuáles eran las novedades en el caso y manifestó: “Hasta ahora los mecanismos en los que lo mostraron son no de una justicia: no se muestra por un video a un preso caminando y dando una muestra de vida. Lo tomaron de rehén y sigue siendo rehén para nosotros. Muestran metodologías que no son de democracias, son de dictaduras. El único objetivo es que lo metan a Nahuel en un avión y lo traigan de vuelta a la Argentina”.