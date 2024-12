El borrador de los amistosos de Sarmiento

Esperando por la confirmación oficial, la idea del cuerpo técnico sería medirse primero ante la Reserva, luego recibir a un equipo del ascenso para cerrar su preparación en Rosario ante Newell´s.

Avanzan las charlas con Insaurralde y Elías López

Por pedido expreso de Javier Sanguinetti, la dirigencia de Sarmiento negocia para lograr las continuidades de Juan Manuel Insaurralde (40 años) y Elías López (24 años).

El “Chaco” jugó 3.420 minutos (y marcó un gol) en 38 partidos a lo largo del 2024 y fue el futbolista con más minutos en cancha. Mientras que el lateral derecho se ubicó segundo en esa tabla con 2.719 minutos en 33 partidos (y aportó dos conquistas). Los que no siguen en Sarmiento

Pensando en el 2025, no continuarán en el Verde el arquero Nereo Champagne (no llegó ni a debutar), el defensor Franco Paredes (el club tenía la intención de comprarle el pase y hacerle un contrato por tres años, pero el futbolistas manifestó sus ganas de no seguir), el volante ofensivo Nicolás Gaitán (pese a tener contrato vigente, ejecutó la cláusula de salida) ni los delanteros Lisandro López (se retiró) y Ezequiel Naya (se le termina el contrato el 31/12).