En plenas vacaciones y con el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, Marcos Acuña aprovechó estos días libres del River Camp para pasar las Fiestas en el destino que en los últimos años fue su casa: Sevilla, en España.

Y aprovechando su retorno a la ciudad de Andalucía, el Huevo decidió tomarse un rato para ir a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a saludar a sus excompañeros, especialmente a su amigo de la Selección Argentina que justamente está en el radar del Millonario en este mercado de pases, Gonzalo Montiel.

La cuenta oficial del Sevilla retrató en un video la presencia de Acuña, vestido de civil y notoriamente contento de verse las caras nuevamente con quienes compartió plantel hasta hace tan solo meses atrás, en el centro de entrenamiento del equipo dirigido por Xavier García Pimienta. Entre otros, en la reunión también estaba Valentín Barco, quien no seguiría en el club y podría emigrar al Porto.

Pero la nota de la visita la dio una postal especial -vestidos de gala- con Montiel que el propio lateral izquierdo se encargó de publicar y que no tardó en viralizarse rápidamente en sus redes sociales, donde muchos hinchas de River incluso lo tomaron como un guiño para Cachete, a quien Marcelo Gallardo quiere como refuerzo en 2025.

Hipótesis al margen, solo Acuña y Montiel sabrán si existió esa charla, y si en ella el Huevo hizo su trabajo para intentar convencer a quien supo patear el penal decisivo para levantar la Copa del Mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

¿Hay chances de que vuelva? En River, que quieren repatriar al defensor hace ya varios mercados de pases dada su irregularidad en Europa, ya iniciaron negociaciones y no pierden las esperanzas de que en este mercado se concrete el sueño. No será fácil, pero el hecho de que no es prioridad en Sevilla y que en el club pretenden liberar su ficha por problemas de Fair Play Financiero le abre una puerta.

Montiel y un año con poco rodaje

El nacido en Virrey del Pino comenzó la temporada en Nottingham Forest de Inglaterra, donde estuvo a préstamo desde mediados de 2023 hasta junio de 2024. Fue titular en los primeros partidos del año, pero empezó a quedar afuera de las convocatorias o en el banco de suplentes desde el triunfo por penales ante Bristol City en la 4° ronda de la FA Cup, disputada el 7 de febrero. Recién volvió a sumar minutos el 7 de abril, en la derrota por 3-1 frente a Tottenham.

El balance le otorgó un total de 12 encuentros jugados de los 23 que afrontaron los Rojos en el semestre inicial. Cuando regresó a Sevilla, el panorama siguió igual. Si bien había salido en condición de cedido porque no era tenido en cuenta en Andalucía, la situación no cambió demasiado a partir de agosto. Fueron ocho los compromisos de los que formó parte, con un total de 291' en el terreno de juego. Si bien estuvo en los dos de la Copa del Rey, se ausentó en la mayoría de los de La Liga. Contabilizó una cantidad muy baja para un jugador que, dos años atrás, salió campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar y estaba en el radar de los gigantes europeos.

En este sentido, su continuidad en la Albiceleste no se modificó y hasta se dio el lujo de dar la vuelta olímpica en la Copa América de Estados Unidos. Apenas se calzó la pechera de suplente en los 90' de las victorias ante Chile y Bolivia, ambas por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Únicamente no apareció en la convocatoria de los amistosos versus Costa Rica y El Salvador en marzo. En el resto, siempre jugó -al menos- un minuto.