Mientras el ruido lo hacen nombres como el de Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel y Leonardo Fernández, en silencio y sigilosamente la dirigencia de River cerró su primer refuerzo en el mercado de pases: Gonzalo Tapia, delantero de la Selección de Chile.

Sin acuerdo por la renovación de su contrato con Universidad Católica, el delantero de 22 años que fue parte de las últimas convocatorias de Ricardo Gareca quedó con el pase en su poder a partir de 2025. En Núñez no perdieron el tiempo y le hicieron una oferta contractual hasta diciembre de 2028.

La noticia irrumpió en el abrir de la semana y dejó atónitos a propios y ajenos, ya que las novedades que llegaban desde Chile en los últimos días indicaban que la carrera de Tapia estaba muy encaminada para seguir en Brasil, ante el interés de algunos equipos que por ahora no trascendieron.

Sin embargo, sobre la marcha y con el aval de Marcelo Gallardo, River se metió de lleno en las tratativas y contactó al picante atacante, que se destacó en la última temporada con 11 goles y cuatro asistencias en 33 partidos, con el deseo de sumarlo a las filas de cara a un año en el que tendrá por delante la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

La idea del Millonario es que en los próximos días se haga la revisión médica y luego se sume a la pretemporada con sus compañeros en San Martín de los Andes. Gallardo tendrá una nueva variante en el frente de ataque, aunque estará atento al cupo de extranjero para otras incorporaciones.

El panorama de los delanteros de River para 2025

¿Cómo viene la situación de los delanteros en River? Pese a los rumores por un segundo semestre flojo, Miguel Borja seguiría vistiendo la camiseta de la Banda la próxima temporada, según reveló el propio colombiano que tiene contrato por un año más.

No obstante, hay dos nombres que podrían salir y por eso Gallardo aceleró en la búsqueda de Tapia. Por un lado, Adam Bareiro, quien todavía no marcó en Núñez y estuvo lejos de cumplir las expectativas, tiene chances de emigrar a Olimpia, club que está en tratativas con el Millonario. A su vez, no se descarta que en este mercado sea la hora de vender a Pablo Solari si llegara a aparecer una oferta onerosa.