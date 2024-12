En la madrugada de hoy, alrededor de las 5:30, los bomberos voluntarios recibieron una alerta sobre un incendio que consumía un vehículo de lujo. La unidad N° 27 se dirigió rápidamente al cruce de Ricardo John y Pico, donde encontraron un Mercedes Benz C200 envuelto en llamas.

El frente del auto estaba completamente destruido, pero lo que realmente llamó la atención de las autoridades fue una botella cerca del vehículo con restos de nafta, lo que podría indicar que el incendio no fue accidental. Este hallazgo abrió una nueva línea de investigación, pues los bomberos y la policía no encontraron signos de violencia en el automóvil, como puertas forzadas o vidrios rotos. Además, el coche no tenía denuncias previas de robo y no se ha localizado a su propietario.

El lugar fue acordonado por efectivos de la policía y la Agencia Municipal de Seguridad, quienes cortaron las calles cercanas para evitar riesgos a los vecinos y permitir que los bomberos trabajaran sin inconvenientes.

A medida que avanza la investigación, las autoridades intentan determinar si el incendio fue provocado y quién podría estar detrás de este misterioso incidente. El caso sigue siendo un enigma, y los investigadores analizan todas las posibles hipótesis.