Bizarrap tiene nueva sesión con un invitado de lujo: el cantante más viral del 2024

Eso sí, esta fue la única información que brindó, por lo que todavía no se conoce la fecha en la que se podrá escuchar en las plataformas.



Mediante su cuenta de Instagram, Biza confirmó que se encuentra en Argentina, pero no solamente para las Fiestas de Fin de Año, sino también trabajando en su próximo lanzamiento. De hecho, el DJ aprovechó sus historias de dicha red social para lanzar un breve adelanto que parece indicar que se trata de una colaboración con el cordobés Luck Ra, uno de los artistas más populares del 2024.

Firme con el estilo del cuartetero, Biza armó su sesión en base a este género, el cual por el momento no había formado parte de sus BZRP Music Sessions. Y, si bien ya supo atravesar todo tipo de ritmos como el trap, el hip hop, corridos tumbados, pop, cumbia y muchos más, su encuentro con Luck Ra sería la primera vez que se ve obligado a experimentar con el estilo cordobés.

Los seguidores de Bizarrap enloquecieron con el adelanto y pidieron escucharla completa y el músico respondió: “Bancame, no la terminé todavía. Mañana voy al estudio y la termino”. “Y te busqué por todo el baile y no te encontré y sonó la canción que te dediqué”, se escucha en el fragmento publicado y el estribillo reza: “Y ahora me di cuenta que, no me hago el duro, no, me hago el durísimo. Pero en el fondo te extraño muchísimo, pasan los días, los meses y no puedo olvidarte”.