River aceleró las gestiones para repatriar a Lucas Martínez Quarta de cara a 2025 y, sorpresivamente, el pase podría cerrarse antes de fin de año. De concretarse, esto dejaría a Paulo Díaz en un lugar impensado apenas cuatro meses atrás: podría perder la titularidad y por eso su futuro estaría lejos de Núñez.

A los 30 años y tras cinco temporadas y media con la camiseta del Millonario, por primera vez tras ganarse el puesto en 2020, el chileno podría arrancar como suplente el 2025. De ser la gran figura de la defensa con Martín Demichelis, apenas un año después pasaría a ser la primera alternativa (de jerarquía) de una zaga central de selección.

Si efectivamente Martínez Quarta vuelve, Paulo contemplaría la posibilidad de dejar el club. Aún con posibilidades de un pase al exterior por su edad y su rendimiento, de hecho ya lo han tanteado en sucesivos mercados de pases, esta vez su prioridad no sería seguir en River.

Y si bien el escenario paraciera tener como final inevitable su partida, lo cierto es que el Millonario aún no arregló con Fiorentina la vuelta del Chino, al club no le llegó ninguna oferta por Paulo en este mercado y Marcelo Gallardo todavía no informó ninguna decisión respecto al equipo de 2025. Por eso, por ahora está todo en el aire.

La situación de los centrales de River de cara a 2025

Son muchos los zagueros centrales que hay en el plantel actual del Millonario, pero pocos vienen de hacer una temporada que les haya permitido ganarse la confianza de Gallardo para lo que viene. Por eso, se sabe que habrá varias novedades, con partidas, llegadas y cambio de prioridades. Así es la situación de cada uno: