Durante su reciente visita a Roma, donde reafirmó la relación bilateral con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y dialogó con empresarios interesados en invertir en la Argentina, el presidente Javier Milei brindó una entrevista al diario Líbero. En ella, el mandatario argentino abordó una serie de temas, desde su visión política hasta las amenazas que ha recibido a lo largo de su carrera.

Consultado sobre si la creciente oposición a sus políticas le generaba miedo por su seguridad, Milei no titubeó en su respuesta. "No, no temo. Si me mataran... Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos", expresó, reflejando su carácter desafiante y su enfoque en las políticas disruptivas que promueve.

En la misma entrevista, el presidente destacó figuras internacionales que considera inspiradoras para su gestión. Entre ellas, mencionó al expresidente estadounidense Donald Trump y al magnate tecnológico Elon Musk, quienes representan, a su juicio, modelos de éxito en sus respectivos campos. "El 60% de la Argentina está conmigo", aseveró Milei, indicando un amplio respaldo popular que sustenta su programa económico.

El presidente también reveló que el elemento clave de su plan de gobierno es lo que él denomina "la motosierra", un enfoque agresivo para cortar el gasto público y reducir el déficit fiscal. Esta medida, que ha generado polémica tanto dentro como fuera del país, es vista como una de las piezas fundamentales para asegurar la estabilidad económica de la nación, según Milei.