Graciela Alfano apuntó contra Susana Giménez: 'Hay una actualización de software que no le estaría llegando'

Graciela Alfano volvió a estar en el centro de la escena mediática tras lanzar fuertes declaraciones dirigidas a Susana Giménez. Durante una entrevista reciente, la ex vedette no dudó en criticar a la diva de los teléfonos, afirmando que "hay una actualización de software que no le estaría llegando". Además, Alfano habló sobre posibles proyectos laborales junto a Moria Casán y opinó sobre la relación del presidente Javier Milei con Yutito González.

En relación al romance del jefe de Estado, Alfano señaló: "Siempre se mezcló la política con la farándula. La política es una gran farándula donde hay divas, vedettes, se pelean y se amigan. ¡Es fabuloso, es un show!". También reflexionó sobre el poder en sus diferentes formas: "Todo el poder seduce, ya sea político, de belleza o de dinero".

Respecto a su vínculo con Moria Casán, Alfano dejó entrever un nuevo proyecto en el horizonte: "Estamos pensando en hacer algo juntas. La quiero y respeto, es una persona increíble".

Por otro lado, la ex vedette recordó un tenso episodio reciente entre Giménez y Casán. Durante la tradicional fotografía de "Los personajes del año", Susana habría solicitado retirar un cartel que reservaba un lugar para Moria. Alfano opinó: "Basta, Susana, cortala con eso. Ya llegaste muy arriba para tener esas actitudes. Me parece que atrasa y es de otra época".

Cuando se le preguntó por su relación personal con Susana Giménez, Alfano fue contundente: "Nunca tuve relación con Susana. No le debo nada, ni ella a mí. Que haga su vida soñada, y yo la mía".