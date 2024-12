Ángel Cappa aseguró que para Huracán el partido ante Vélez no es una revancha: “No tiene nada que ver”

El ex entrenador de Huracán Ángel Cappa dialogó en exclusiva con Noticias Argentinas y aseguró que la definición de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) entre Vélez y el “Globo” no es una revancha, 15 años después del polémico partido que definió el Torneo Clausura 2009.

Luego de ser líder absoluto durante 13 fechas, Vélez perdió ante Unión de Santa Fe este sábado y, con la victoria de Talleres de Córdoba ante Gimnasia de La Plata, comparte la cima del torneo con la “T” a falta de una jornada para el final. Quien también se sumó a la discusión fue Huracán, que venció a Platense este lunes y quedó a dos puntos del ´"Fortín".

Justamente, el “Globo” deberá cerrar la Liga Profesional ante Vélez, este domingo a las 19.30 en condición de visitante, y con la firme posibilidad de consagrarse campeón de un torneo local tras 51 años. Además, reeditará la polémica definición que protagonizaron en el Torneo Clausura 2009 donde los de Liniers le arrebataron el campeonato en la última fecha con un polémico gol de Maximiliano Moralez tras una dura infracción de Joaquín Larrivey al arquero Gastón Monzón.

El entrenador de aquel recordado equipo de Huracán era Ángel Cappa que, 15 años después de dicho partido, dialogó en exclusiva con Noticias Argentinas en la antesala del atrapante encuentro que definirá la Liga Profesional de Fútbol 2024.

A continuación, la entrevista completa a Ángel Cappa

Noticias Argentinas: ¿Crees que lo de la terna arbitral aquel 5 de julio fueron errores humanos o hubo intención de cometerlos? ¿Cuál sería la intención?

Ángel Cappa: No lo sé. Los errores fueron demasiado groseros y lo que existen son sospechas. Como no se investigó nada, nunca en la AFA, todo queda bajo sospecha.

NA: ¿Alguien de la terna arbitral te dio alguna explicación con el paso del tiempo? ¿Y algún rival de Vélez?

AC: No, no. Ninguna explicación. Hay un libro que se llama “La final bastarda” donde parece ser que el juez de línea habló con el ´Gato´ Esmerado (mediocampista de aquel equipo de Huracán) y le agradeció de que no haya dicho nada en el momento del partido por los errores que habían cometido. Eso está en el libro este.

NA: ¿Al grupo le afectó el desenlace de dicha derrota ya que descendieron a los dos años? ¿A vos cómo te repercutió en tu carrera?

AC: No, eso no tiene nada que ver. El descenso de Huracán es porque se desmanteló. Entonces, el destino de los equipos modestos en ese momento era ese. Si le va bien, venden todos los jugadores, empieza otra vez y no se puede. Entonces, no tiene nada que ver con eso. ¿Y a mí en mi carrera? No, no, en absoluto no. Digamos que fue muy, muy doloroso para todo el barrio. Y para mí también, porque una cosa es perder normalmente y otra cosa es que te roben.

NA: Pasaron 15 años de aquel partido en Liniers ¿Crees que este Huracán tiene una oportunidad única este domingo de ser la revancha de todos ustedes que perdieron aquel torneo con Vélez? Ganando pueden ser campeones o, en el peor de los casos, privarle el torneo al ´Fortín´ si Talleres gana.

-AC: Yo no creo que sea revancha. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Han pasado 15 años. Aquel partido no tiene más revancha. Eso se terminó y punto, y queda ahí en la historia. Y esta es otra situación, otro momento. Y los jugadores de Huracán y de Vélez están viviendo otro momento que no tiene nada que ver con aquello.

NA: ¿Cómo lo ves a este Huracán para la final del domingo? ¿Qué opinión te merece Frank Darío Kudelka, el entrenador del ´Globo´?

AC: A Kudelka, como hincha de Huracán, le tengo un gran agradecimiento por tener el equipo peleando el campeonato hasta la última fecha, así que le agradezco muchísimo. Y Huracán lo veo un equipo seguro, un equipo que se cayó un par de veces y supo levantarse, es un equipo confiado, un equipo seguro. Después, bueno, ya veremos qué es lo que pasa.

NA: ¿Crees que le puede afectar a Huracán el hecho de que, a diferencia de aquel partido en 2009, no haya publico visitante?

AC: Yo creo que no, porque los jugadores, en cuanto al público visitante, yo creo que los jugadores ya están acostumbrados a eso. Entonces, bueno, ya han vivido muchos partidos sin público visitante, no creo que les afecte.

NA: Más de una década pasó y aún la gente recuerda aquel equipo que supo dirigir ¿Por qué cree que es? ¿Siente el afecto de los futboleros por aquel Huracán del 2009?

AC: La gente lo recuerda porque fue un equipo que conectó con el sentimiento de la gente, con el sentimiento de la gente de Huracán y con el sentimiento de la gente que le gusta y aprecia ese tipo de fútbol. Por supuesto que siento el afecto de los futboleros y muy agradecido estoy. A mí me hicieron mejor entrenador los jugadores y vivimos, no solamente los partidos, sino los entrenamientos. Realizamos una pequeña sociedad con valores distintos a los valores que nos imponen la sociedad habitualmente. En contra del egoísmo, ese equipo fue muy solidario, con gente muy buena y muy buenos jugadores. Un gran agradecimiento.