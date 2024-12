Drama en Gran Hermano: comentario desata crisis de ansiedad en participante

La tensión en la casa de Gran Hermano alcanzó un nuevo pico cuando Keila, participante oriunda de Tigre, sufrió un ataque de ansiedad tras un comentario lanzado por Renato, otro integrante del reality. El joven peruano, conocido por su estrategia directa, lanzó una frase que impactó profundamente a Keila: “Preocupate que no estés en placa porque es una semana más sin tu abuela, que la dejaste sola”.

Las palabras desataron un colapso emocional en Keila, quien rápidamente buscó refugio en su cama, sollozando desconsoladamente. La primera en acercarse fue Petrona, quien intentó calmarla con abrazos y palabras de consuelo: “Ya está, mi amor. Llorá, te hace falta”.

En medio de la conmoción, Delfina, otra participante, ofreció técnicas de respiración y ejercicios de grounding para ayudar a Keila a recuperar la estabilidad. "Pensá en cinco cosas que puedas escuchar, cinco cosas que puedas ver, cinco cosas que puedas oler", le indicó con calma.

Keila, visiblemente afectada, reveló la raíz de su angustia: “Me vine sola para no angustiar a nadie. Me agarró un ataque de ansiedad”. Entre lágrimas, agregó: “Nunca me había pasado algo tan fuerte. No podía respirar”.

Sandra, otra integrante del grupo, le recordó la importancia de buscar ayuda profesional dentro del programa: “Hablá con el psicólogo, es lo mejor que podés hacer”.

Este episodio, además de evidenciar el impacto emocional del encierro y la competencia, mostró también la empatía que puede surgir entre los participantes en momentos críticos. Aunque Keila logró calmarse con el apoyo de sus compañeras, queda en el aire la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar el impacto psicológico del juego?