La escudería Alpine confirmó la desvinculación anticipada de Esteban Ocon luego de un accidentado Gran Premio de Qatar, en el que el piloto francés estuvo involucrado en el incidente que dejó fuera de carrera al joven argentino Franco Colapinto. Con una fecha restante en el calendario de la Fórmula 1, la decisión marca un punto de inflexión tanto para Ocon, que se prepara para un nuevo ciclo en Haas, como para Alpine, que evalúa su futuro.

El director de Alpine, Oliver Oakes, declaró recientemente que la decisión fue consensuada: “Había interés mutuo por concluir la relación antes del final de la temporada, lo que permite a ambas partes avanzar hacia sus nuevos compromisos”. Con Ocon liberado para las pruebas de postemporada con Haas, Alpine confirmó al novato Jack Doohan como su piloto para la carrera final en Abu Dhabi, junto al experimentado Pierre Gasly.

En este contexto, los rumores sobre un posible acercamiento entre Alpine y Franco Colapinto cobraron fuerza. Medios especializados como Last Word on Sports sugieren que el equipo evalúa alternativas para incluir al argentino en su alineación futura. Sin embargo, no se han brindado detalles concretos, lo que mantiene en vilo a los fanáticos de Colapinto, que sueñan con verlo dar el salto definitivo a la máxima categoría.

El incidente en Qatar y la posterior reacción de Colapinto, quien calificó la maniobra de Ocon como “una verdadera imprudencia”, podría haber influido en la decisión de Alpine. La tensión entre los equipos y los pilotos marca un cierre de temporada cargado de especulaciones y expectativas.

Con este movimiento, se abre un interrogante para el mercado de pilotos de la F1: ¿podría el talento de Colapinto encontrar un lugar definitivo en la grilla de 2025?