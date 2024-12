En un contexto de tensiones políticas y malestar entre el Gobierno y el PRO, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reafirmó su confianza en la futura aprobación de la ley de Ficha Limpia, la cual prohíbe que personas condenadas por causas de corrupción puedan postularse a cargos públicos. En declaraciones a Radio Mitre, Menem aseguró que, aunque el proyecto perdió estado parlamentario tras la fallida sesión del pasado jueves, "es cuestión de tiempo" que la norma se apruebe.

El diputado criticó la doble vara con la que se mide la situación, especialmente apuntando al PRO, que, según él, no logró avanzar con el proyecto cuando contaba con 116 diputados. "Me molesta la doble vara porque este proyecto está dando vueltas desde 2016", señaló Menem, quien también enfatizó que la propuesta no responde a intereses personales, sino a una cuestión de ética política.

Menem también rechazó las acusaciones de un pacto entre La Libertad Avanza (LLA) y el kirchnerismo para bloquear la iniciativa. Aseguró que, a pesar de ser la bancada más pequeña del Congreso con solo 39 diputados, LLA ha realizado esfuerzos por avanzar en proyectos clave y destacó la falta de quórum que impidió el avance de la ley de Ficha Limpia en varias ocasiones, criticando la ausencia de legisladores de diversos bloques, incluido el PRO.

En respuesta a las críticas del PRO, Menem recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri no se trató ningún proyecto de Ficha Limpia, lo que refuerza su mensaje de que el retraso en la aprobación no es responsabilidad exclusiva de su partido.