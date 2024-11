Pelea de Yao Cabrera y Martín Ku: la mamá de Tomás Holder criticó el video violento

Cuando parecía que la mamá de Tomás Holder había dejado atrás los rumores sobre su relación con Martín Ku, la historia se reactivó este miércoles con el video del “Chino” al borde de una pelea callejera. La rosarina hizo su descargo online unas horas más tarde y apuntó contra Yao Cabrera, el otro protagonista de las grabaciones violentas.

El exparticipante de Gran Hermano viajaba en un remís cuando el youtuber lo alcanzó en un auto particular para desafiarlo en la calle. “¿Estuviste con mi novia? Bajá, cagón”, le gritó el uruguayo sobre la puerta trasera izquierda.

El protagonista de la primera edición de La Gran Pelea estaba enfadado y listo para tirar unos golpes en la vía pública. Martín negó las acusaciones sobre su relación con la madre de Holder y disparó: “Plantate vos solo”.

Después de la publicación de los videos, Yao sostuvo que el exjugador de Gran Hermano es un “fracasado”. También se mostró convencido de que Gisela Gordillo fue infiel y esquivó el bulto con “excusas”.

¿Qué dijo la mamá de Tomás Holder sobre Yao Cabrera y Martín Ku?

“Odio la violencia”, escribió la mamá de Holder en una historia de su cuenta oficial de Instagram. Así repudió lo que se vio en los videos del encontronazo de Cabrera y el “Chino”.



Según el uruguayo, la podóloga de 44 años fue la culpable de ese brote agresivo. En cambio, ella le recordó su acercamiento a Rocío Cisneros: “El que empezó fuiste vos dentro de los camarines con tu amiguita mientras yo estaba ahí para vos”.

“Los celos le ganaron en algo que no es real”, opinó Gisela sobre el video del uruguayo. A continuación sostuvo que Martín Ku solamente le “tiró onda”.



La mamá de Holder destacó que Yao es “muy inteligente y audaz para enfrentar todo tipo de problema”. No obstante, repudió el episodio con un mensaje contundente: “Se armó flor de quilombo y yo no tengo nada que ver porque no estoy con nadie”.