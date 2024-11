La Joaqui revela su lucha interna: "No sé qué hacer con tanta tranquilidad"

Este domingo, en una nueva emisión de La Peña de Morfi, La Joaqui compartió detalles íntimos de su vida en una charla que conmovió a los televidentes. En un momento crucial de su carrera, al borde de presentarse en el emblemático Movistar Arena, la artista reflexionó sobre los desafíos personales que ha enfrentado y cómo estos han moldeado su presente.

"Cuando estaba en Got Talent pasaba por un momento de expansión interpersonal, cerrando muchos ciclos y abriendo otros. Fue una recarga de emociones que había esquivado durante mucho tiempo, pero que finalmente me permití sentir y disfrutar", confesó.

Durante la entrevista, La Joaqui profundizó en cómo las presiones laborales y personales influyen en su bienestar emocional. "Trabajar bajo presión siempre me sacó lo mejor", señaló, aunque admitió que aprender a manejar la estabilidad emocional ha sido un desafío. "Es muy fácil sentirse amado por el mundo, pero lo difícil es sentirse merecedor de ese amor", agregó.

En un tono reflexivo, la intérprete de Butakera destacó la importancia de la terapia como herramienta para afrontar los altibajos de la vida. "No es que no sientas las cosas, pero aprendés a lidiar con ellas. Antes, si un Uber me trataba mal, me quedaba pensando si era un mal ejemplo para la sociedad. Ahora tengo herramientas para combatir esos pensamientos", compartió.

A lo largo de la conversación, La Joaqui reveló también aspectos de su vida sentimental y las barreras que aún enfrenta para dejarse querer. "Estoy feliz, aunque todavía me cuesta confiar. Me cuesta aceptar que las cosas puedan ir tan bien y tan seguido".

Finalmente, cerró con un mensaje que resonó entre sus seguidores: "Aceptá lo bueno y lo malo de la vida, porque no podés colapsar por todo. El mundo te come crudo si no tenés herramientas".