Salieron a la luz los detalles de la pericia psiquiátrica a Wanda Nara

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue más latente que nunca. En las últimas horas comenzaron a rondar los detalles de la pericia psiquiátrica que le realizaron a la empresaria y fue en el programa de Mariana Fabbiani que hablaron respecto a este tema.



Uno de los panelistas sostuvo que "Me dicen que en la pericia psicológica de Wanda sale todo a la luz lo que nunca se animó a contar. Hoy la colega Paula Varela dio algún lineamiento dio en otro programa. La susceptibilidad de Wanda a ser manejada, manipulación hacia ella, una persona con mucho miedo... son algunos de los resultados que arroja supuestamente esta pericia".



Lo cierto es que a esta información, en el programa "A la Tarde" de Karina Mazzocco la ampliaron con el documento oficial: "Luego de realizada la presentación judicial y dictadas las medidas, ella se acercó al domicilio familiar acompañada por su letrada", comenzaron contando.

Luego leyeron que "La entrevistada (Wanda) expresa que en dicho momento habría recibido amenazas por parte de su ex pareja, quien nuevamente se negaba a abandonar el domicilio. Frente a estos hechos, refiere que establecieron comunicación telefónica con el 911".

Los detalles de la pericia psiquiátrica a Wanda Nara

En otro de los párrafos que leyeron en el programa de Karina Mazzocco, el equipo profesional sostiene que "cuando intentó ingresar a su habitación (Wanda), la misma se encontraba cerrada con llave y que su ex pareja al abrirle la puerta la mantuvo retenida en el vestidor durante algunos minutos, manifestándole que no la dejaría irse hasta que no recompusieran la relación".