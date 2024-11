En la noche del lunes 18 de noviembre, Bake Off Famosos vivió una despedida inesperada. La modelo y esposa del arquero Sergio “Chiquito” Romero, Eliana Guercio, tuvo que abandonar la competencia luego de un error en la prueba creativa de la jornada, titulada “Texturas de chocolate”. La consigna pedía a los participantes preparar un postre que incorporara tres texturas diferentes de chocolate, pero el brigadeiro elegido por Guercio no cumplió con los estándares esperados por el jurado.

Damián Betular, conocido por su crítica certera, señaló que el principal fallo del postre de Guercio fue la salsa, que no logró la textura adecuada. "No está líquida, está marrón y no me gusta", comentó el pastelero. Maru Botana, por su parte, destacó la textura crocante del postre pero sugirió que el plato necesitaba un contraste más fresco, mientras que el chef Christophe Krywonis coincidió en que la salsa no logró el equilibrio necesario.

A pesar de sus esfuerzos, Guercio no logró superar a Cande Molfese, quien también estuvo en riesgo de eliminación. La decisión del jurado fue contundente: Eliana debía dejar el certamen.

Visiblemente emocionada, la modelo expresó su gratitud por la experiencia vivida y por el apoyo de sus compañeros, quienes la despidieron con abrazos y palabras de aliento. "La pasé mil veces espectacular. Fue una experiencia hermosísima", dijo entre lágrimas. Wanda Nara, la conductora del programa, elogió su participación, describiéndola como "una gran capitana".

En redes sociales, Guercio compartió su agradecimiento: "Me hizo muy feliz. Mis compañeros, el jurado, la producción, todo fue mágico. En mi corazón por siempre. GRACIAS, gracias, gracias".

Con su salida, la competencia se reduce a cinco participantes: Cami Homs, Cande Molfese, Mariano Iúdica, Nacho Elizalde y Verónica Lozano. Esta noche, comenzará la etapa de repechaje, en la que los eliminados tendrán una última oportunidad de regresar al certamen. La tensión sigue creciendo mientras los concursantes luchan por el premio mayor de 30 millones de pesos.