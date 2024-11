Sabrina Rojas desmintió relación con Darío Benedetto: "Jamás saldría con un casado"

Majo Martino dijo el 15 de noviembre que la conductora Sabrina Rojas fue vista a los besos en un boliche de Palermo con el jugador Darío Benedetto. Esto desató una gran polémica ya que el goleador está casado.

La actriz ante la pregunta, respondió de forma tajante: Nada, no es cierto. Salí ese día, lo vi a Pipa, nos saludamos”.

Y Rojas aclaró: “A mí no me metan en líos, no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado, nunca en mi vida. Lo quiero dejar claro: no saldría nunca con un casado, es lo único que me importa aclarar”.

Y dijo que lo que realmente ocurrió fue que le pidió un video para su hijo, que es fanático de Boca y que el jugador “Fue re buena onda”. Cabe aclarar que la conductora viene de otra polémica con Luciano Castro y Griselda Siciliani.