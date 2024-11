"Lo velé en mi casa": Adriana Salgueiro y una revelación sobre la muerte de Ricardo Fort

Adriana Salgueiro, invitada a la mesa de Mirtha Legrand el pasado sábado, sorprendió al compartir detalles desconocidos sobre su relación con Ricardo Fort. Ante la consulta de la conductora sobre su ausencia en el velatorio del empresario, Salgueiro fue contundente: "Lo velé a mi manera en mi casa".

Su explicación sobre la ausencia

La actriz y presentadora aclaró que su decisión de no asistir estuvo motivada por una serie de factores personales y su percepción del ambiente del evento. “Ricardo ya no estaba y la gente que se encontraba ahí no me quería. Entonces lo velé a mi manera en mi casa. No iba a ir a cartonear una foto, porque era para eso”, declaró Salgueiro, sin filtros.

Además, reafirmó el profundo vínculo que los unía: “Yo a él realmente lo quise mucho. Fue una persona muy especial, querida y odiada en partes iguales, pero conmigo tenía un trato especial. Siempre lo llevaré en mi corazón”.







"El resto que digan lo que quieran"

Adriana sostuvo que su relación con Fort trascendía cualquier mirada externa. “La verdadera relación que teníamos la sabían él, Dios y yo. El resto que digan lo que quieran”, expresó, destacando que priorizó su vínculo íntimo con el empresario por sobre las críticas.

Una revelación inesperada: su deseo de ser médica

En medio de la conversación, Salgueiro también habló de un sueño que quedó trunco: ser médica. “Siempre quise ser médica, me encantaba. Pero cuando empecé en el medio, encontré mi verdadera vocación”, recordó.







Adriana Salgueiro cerró su participación dejando en claro la profundidad de su relación con Ricardo Fort y revelando una faceta poco conocida de su vida personal.