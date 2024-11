Vanderlei Luxemburgo, ex entrenador de la selección de Brasil y del Real Madrid, se ha visto envuelto en una polémica por sus declaraciones sobre Vinicius Jr. Durante una entrevista en el podcast Benja Me Mucho , Luxemburgo afirmó que la actitud de Vinicius en el campo es la principal causa de la animosidad que genera entre sus detractores. A sus 72 años y sin equipo desde su salida del Corinthians el año pasado, el técnico explicó que el joven atacante del Real Madrid "provoca gran parte de la persecución que sufre al hacer cosas que no debería hacer".

Luxemburgo se refirió a varios incidentes durante los partidos, citando uno particularmente recordado, el encuentro entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich en la pasada semifinal de la Champions League. En dicho partido, tras un gesto de Joshua Kimmich hacia Vinicius, el brasileño respondió lanzando el balón al suelo y posteriormente golpeando al jugador alemán. Este tipo de reacciones, según Luxemburgo, han generado una imagen negativa de Vinicius Jr., a quien comparó con íconos del fútbol como Pelé y Zico.

El ex entrenador sugirió que el comportamiento del delantero no refleja el "Fair Play" que se espera de un profesional de su calibre, citando incluso el criterio de algunos periodistas internacionales, como el panameño Bruno Porzio, quien expresó que no votó a Vinicius para el Balón de Oro debido a su comportamiento en el campo.

A pesar de estas críticas, Luxemburgo descartó que el racismo haya jugado un papel en la percepción negativa hacia Vinicius. El técnico aseveró que la discriminación racial en el fútbol debe ser abordada de manera diferente y no está relacionada con las críticas que recibe el delantero brasileño.

Vinicius Jr., quien se ha recuperado de una lesión y no participó en la última fecha FIFA, está listo para regresar a la acción con la selección brasileña, enfrentándose a Venezuela y Uruguay en los próximos partidos. Tras haber anotado tres goles en la goleada del Real Madrid ante Osasuna, el joven atacante busca seguir demostrando su valía, mientras continúa el debate sobre su estilo de juego y su lugar en el fútbol mundial.