Qué tiene y qué le falta a River para ilusionarse con la Liga Profesional

Ya sin la posibilidad de ir por la Copa Libertadores, el River de Gallardo parece haberse sacado una mochila de encima. El equipo sin gol que no pudo ni descontarle la serie a Atlético Mineiro ganó dos partidos seguidos, anotó tres tantos en cada uno y se acomodó en la Tabla Anual. ¿Le alcanza para pelearle la Liga a Vélez y a Huracán?

Los argumentos del River de Gallardo para meterse en la pelea

Aunque parezca tarde para ilusionarse, el Millonario metió dos triunfos en fila con dos presentaciones convincentes y de repente se encontró cuarto en la Liga Profesional. Aunque el objetivo sea asegurarse un lugar en la Copa Libertadores 2025, en Núñez están pendientes de que los de arriba cedan puntos en la recta final.

La ilusión se basa en una evidente mejora, no solo en los resultados, sino sobre todo en la faceta ofensiva. El equipo venía de anotar solamente un gol en seis encuentros y, tras la eliminación de la Copa y los cambios del DT, marcó seis en dos partidos y en ambos tuvo muchas situaciones más.

Con Pablo Solari como goleador (marcó tres) y Facundo Colidio como falso 9, la presencia de Claudio Echeverri y la mejor versión de Maximiliano Meza le dieron otro dinamismo al ataque millonario, hoy sin Miguel Borja. En el medio se suma un renovado Rodrigo Villagra, y desde el banco aparece un refuerzo inesperado, Gonzalo Martínez.

Así, River parece un equipo nuevo. Con rendimientos individuales en alza y una fluidez que hasta ahora no había mostrado, de a poco comienza a dar señales de lo que puede llegar a ser. Quizás sea apresurado para pelear por el título, pero la intención está.

Por primera vez desde el retorno del Muñeco, sobran las chances de gol, llegan muchos jugadores al área rival y volvió aquella voracidad ofensiva que caracterizó a su ciclo anterior. Con los consabidos riesgos de ir siempre por más, ante Banfield e Instituto le sobró para ganar y subir en la tabla.

Qué le falta a River para meterse en la pelea por la Liga Profesional

Antes que nada, aunque siga en la senda del triunfo, lo más probable es que a River le falte tiempo. Con solo seis fechas por jugarse, el Millonario está a nueve puntos de Vélez y a seis de Huracán, una diferencia demasiado grande para solo 18 puntos en juego.

Más allá de los números, al equipo de Gallardo todavía le falta regularidad. Por ahora solo fueron estas dos buenas presentaciones, con repetición de formación por primera vez en el ciclo. No sobran las muestras de buen rendimiento y hay posiciones que todavía generan incertidumbre.

En Córdoba, ante Instituto, River arriesgó mucho y quedó muy desbalanceado en defensa. El primer gol de Instituto sirve como muestra, pero también el segundo evidencia que la última línea está muy lejos de ser lo férrea que se esperaba que fuera. Otra vez, como ante Mineiro, le anotaron desde un lateral.

A las ya recurrentes lesiones de Marcos Acuña y el bajo nivel de Enzo Díaz se le suman desconcentraciones que atentan contra cualquier aspiración real. Paulo Díaz sigue un escalón por debajo de su mejor nivel, González Pirez estuvo lleno de dudas en Alta Gracia y Germán Pezzella todavía no volvió de su lesión. La defensa es, claramente, el aspecto a mejorar para meterse en la pelea.

Qué le queda a River en la Liga para soñar con meterse en la pelea



22ª fecha: River vs. Barracas Central

23ª fecha: Independiente Rivadavia (M) vs. River

24ª fecha: River vs. San Lorenzo

25ª fecha: Estudiantes vs. River

26ª fecha: River vs. Rosario Central

27ª fecha: Racing vs. River