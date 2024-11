Ángela Leiva se despide de Bake Off Famosos en medio de lágrimas y elogios

Ángela Leiva, la carismática cantante de cumbia, ha vuelto a ser eliminada del reality de repostería Bake Off Famosos, en un episodio lleno de emociones y despedidas. Su regreso al certamen, logrado a través del repechaje, se vio truncado tras una difícil primera ronda de eliminación.

Durante el desafío, Ángela presentó un pionono decorado con patrones de flores y relleno de mermelada, que, a pesar de su atractivo visual, resultó ser una prueba complicada. El jurado, compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, recibió el plato con reservas. Betular, conocido por su crítica incisiva, no dudó en expresar su descontento: "El agua de rosas es mucho. O era bueno el extracto… era para una gota. Es olor a placard", sentenció, marcando el inicio de su declive en el concurso.

El resto del jurado apoyó esta crítica, señalando que los errores en la preparación del pionono, junto a los inconvenientes anteriores con otros postres, llevaron a su eliminación. Christophe Krywonis, con voz conmovida, se despidió de Ángela destacando su luz y alegría, palabras que resonaron profundamente entre los presentes.

Visiblemente emocionada, Leiva se despidió con un mensaje de agradecimiento: "Me encantan las cosas que me dicen, me hacen muy bien. No todos los días para mí son buenos, como nos pasa a todos", compartió, mientras sus compañeros la rodeaban en un gesto de apoyo y camaradería.

La conductora Wanda Nara también se unió a las despedidas, recordando los momentos compartidos y la energía positiva que Ángela aportó al programa. Con su partida, el certamen no solo pierde a una talentosa participante, sino también a una persona que iluminaba cada rincón de la carpa de Bake Off Famosos.

Ángela Leiva se va dejando tras de sí una estela de risas, música y un pionono que, aunque imperfecto, reflejaba su valiente espíritu y creatividad.