Claudio Biaggio, ídolo del fútbol argentino, ha dado un nuevo paso en su carrera al asumir la dirección técnica de la Asociación Deportiva Tarma en Perú. Desde su retiro en el Atlético Tapalqué, la “Pampa” ha recorrido un camino notable en el mundo del fútbol, ​​destacándose por su capacidad para potenciar equipos modestos y formar nuevas promesas.

El “Pampa” Biaggio comenzó su trayectoria como entrenador en la Reserva de San Lorenzo, donde cultivó talentos como Marcos Senesi y Nahuel Barrios, contribuyendo a la consecución de títulos en 2015. En 2017, tras la salida de Diego Aguirre, tuvo la oportunidad de dirigir al primer equipo. Su gestión se caracterizó por una sólida efectividad del 62,5% en la Superliga, aunque no hubo exenta de críticas por el estilo de juego.

"Siempre el hincha reclama, pero era la forma que necesitábamos para poder sacar puntos", declaró Biaggio, quien reconoce que, si bien su equipo no deslumbraba, los resultados respaldaban su labor. Sin embargo, su relación con San Lorenzo ha sido tumultuosa en los últimos tiempos, marcada por la inestabilidad en la dirección técnica y conflictos internos, incluida la salida de Rubén Darío Insúa y la controversia con Néstor Ortigoza.

"Como hincha, no me gustó cómo se fue el Gallego Insua. No se merecía atravesar toda esa situación", afirmó el ex delantero, quien también habló sobre el reciente fichaje del español Iker Muniain, destacando su compromiso y calidad en el campo.

En su paso por Bolivia, Biaggio tuvo un ciclo positivo, logrando que Nacional Potosí alcanzara la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde se enfrentó a Boca Juniors. Recordando ese momento, el DT manifestó que fue un encuentro especial, a pesar de las dificultades logísticas del altiplano.

Ahora en Perú, Biaggio ha dirigido tres partidos con resultados variados, y su objetivo es consolidar su proyecto en Tarma. "Mientras tanto, me sigo preparándome para estar listo para cuando tenga la oportunidad de volver a dirigir en Argentina", concluyó, mostrando su deseo de regresar a su país y retomar su carrera en la Liga Profesional.