Sabrina Rojas lanza advertencias a Griselda Siciliani tras su romance con Luciano Castro

En el marco de un reciente programa de televisión, Sabrina Rojas no ocultó su descontento hacia Griselda Siciliani, quien ha confirmado su romance con Luciano Castro. Esta situación ha reavivado viejas tensiones, ya que Rojas insinuó que Siciliani habría interferido en su relación anterior con el actor.

Durante una entrevista con Ángel de Brito, Rojas dejó entrever que su relación con Siciliani no es la más cordial. "Tengo una cuestión de piel con ella", expresó, sugiriendo que las experiencias compartidas entre ellas han dejado huellas profundas. Al ser cuestionada sobre si siempre sintió esta animosidad, Rojas fue evasiva, diciendo: "No, me pasó después de historias de cosas", lo que implica un trasfondo de conflictos no resueltos.

El conflicto se intensificó tras las revelaciones de Flor Vigna, quien afirmó que Castro era infiel con Siciliani, lo que llevó a Rojas a recordar su propia experiencia de traición. “Todo vuelve”, afirmó, dejando claro que cree en la naturaleza cíclica de las relaciones, sugiriendo que los patrones de comportamiento tienden a repetirse.

Rojas también fue directo al advertir a Siciliani sobre la reputación de infidelidades de Castro, al recordarle que "no le saquen el puesto a Castro de picaflor". En este sentido, le envió un mensaje directo: "Crucemos los dedos para que seas tú esta vez y que no te suceda", refiriéndose a la posibilidad de que Siciliani sufra una traición similar a la suya.

A pesar de las tensiones, Rojas afirma haber superado su relación con Castro. Sin embargo, su reacción ante el nuevo romance y sus comentarios en los medios sugieren que el tema aún le provoca sentimientos intensos. "Hoy trascendí, tengo cariño y nada de lo que hace él me estresa, salvo que tenga que ver con mis hijos", concluyó, reafirmando su deseo de seguir adelante, aunque las sombras del pasado continúan presentes.