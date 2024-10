Romina Uhrig y otros famosos bajo la lupa por casinos clandestinos: "Lo que hacía era legal"

Romina Uhrig, ex diputada y conocida por su participación en Gran Hermano, se encuentra entre varias figuras públicas citadas a prestar declaración indagatoria en una causa relacionada con casinos clandestinos que promovieron en sus redes sociales. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Uhrig aseguró en una reciente entrevista con el programa "Socios del Espectáculo" que aún no ha recibido notificación formal para declarar.

"Supuestamente lo que yo hacía era legal, así que mi abogado me dijo que me quedaría tranquila", afirmó Uhrig, quien intentó restar importancia a las citaciones recibidas por otros famosos. "A mí no me llegó nada, le llegó a varios por el tema de los casinos ilegales. Uno confía, yo lo hacía con agencias; esperemos que no pase nada con eso. Los que son legales, los sigo haciendo", agregó.

La ex diputada destacó que su participación en la promoción de apuestas se basaba en la necesidad laboral y la remuneración que recibía. "A veces uno lo hace porque es trabajo, lo necesita y te pagan muy bien. Yo empecé a preguntar cuando salió todo esto, antes no preguntaba, lo hacíamos", manifestó Uhrig.

Entre los otros famosos citados se encuentran Elián Valezuela, Morena Rial, Florencia Peña, y varios más, todos acusados ​​de presuntamente violar el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona a quienes administran o promueven juegos de azar sin la debida autorización.

La causa ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo, dado que las implicaciones legales podrían afectar significativamente la reputación y carreras de quienes están involucrados.