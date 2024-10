En una jornada marcada por un clima financiero favorable, el riesgo país de Argentina se sitúa al borde de perforar los 1.000 puntos básicos, mientras los bonos nacionales registran subas de hasta el 2%. Esta tendencia se produce en medio de expectativas de mejora en la calificación soberana del país, que actualmente se encuentra en la categoría “CCC”.

Analistas de Delphos Investment señalan que una mejora a “B-” podría desencadenar un aumento de hasta el 18% en el bono GD38, el cual había mantenido una calificación más favorable antes de la crisis cambiaria de 2018. La posibilidad de alcanzar calificaciones de “ B” o “B+” abriría la puerta a rendimientos aún más atractivos, con proyecciones de hasta el 35% en algunos bonos.

A pesar del superávit fiscal logrado este año, las agencias de calificación continúan advirtiendo sobre la vulnerabilidad del país debido a su débil posición de reservas. Este contexto hace que la Argentina siga siendo percibida como uno de los países más riesgosos para los inversores. Sin embargo, los recientes acuerdos de “Repo” cerrados por el ministro de Economía, Luis Caputo, con tres bancos internacionales, refuerzan la confianza en la capacidad de Argentina para cumplir con sus obligaciones financieras.

No obstante, desde Moody's han manifestado precaución ante la posibilidad de una mejora inmediata en la calificación, citando la dificultad del Banco Central para acumular reservas. El analista Jaime Reusche no descartó la posibilidad de que el gobierno deba considerar un canje de deuda en el próximo año para evitar caer en default, especialmente si el acceso a los mercados financieros no se restablece por completo.