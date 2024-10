Gloria Carrá responde a las críticas por su look en los 15 de su hija: "¿Qué nos pasa como sociedad?"

Durante el fin de semana, Amelia Cáceres, hija de la actriz Gloria Carrá y el actor Luciano Cáceres, celebró su fiesta de 15 años en Martínez. Sin embargo, lo que debió ser un momento de pura alegría, se convirtió en una polémica en redes sociales debido al vestido que Carrá eligió para la ocasión. La actriz lució un diseño blanco con transparencias que dejó entrever su corpiño, lo que desató una serie de críticas en plataformas digitales.

Lejos de ignorar los comentarios, Gloria Carrá decidió tomar la palabra y aclarar la situación en un video publicado en su cuenta de Instagram. Sentada en el jardín de su casa, la actriz expresó su sorpresa ante la cantidad de opiniones que generó su atuendo. “Fue el festejo de 15 de Ame, y todos estamos muy felices. Ella lo disfrutó mucho y, por ende, nosotros también”, comenzó diciendo.

Las críticas no solo se centraron en el look de Carrá, sino también en el vestido azul que Amelia usó, lo que llevó a la actriz a reflexionar sobre el nivel de importancia que se le otorga a estos temas. "No los veo tan preocupados por la guerra ni por la gente que revisa la basura para comer", comentó en un tono serio, pidiendo que se reflexione sobre las prioridades de la sociedad.

Finalmente, Carrá cerró el tema con un mensaje conciliador: “No se preocupen que no pasa nada con la elección del vestuario, es una fiesta y nada más que una fiesta”. La actriz dejó en claro que para ella lo más importante fue la felicidad de su hija en una noche tan especial.