En respuesta a las quejas de los vecinos por el aumento de ruidos molestos provocados por vehículos y motocicletas, la Municipalidad de Villa Cañás ha puesto en marcha un plan de control que busca mejorar la convivencia ciudadana. En una entrevista reciente, el Sr. Cándido "Kiko" Santa Cruz, responsable de estas iniciativas, destacó la importancia de respetar las normas de tránsito y los niveles de ruido establecidos por la ley.

Desde hace más de seis meses, el municipio ha estado implementando una campaña de concientización que busca educar a la comunidad sobre las normas de tránsito y la necesidad de mantener los vehículos en condiciones legales. "Es fundamental que todos comprendan que los escapes libres en motos y autos no solo son ilegales, sino que también afectan la calidad de vida de los vecinos", afirmó Santa Cruz.

Los controles se llevarán a cabo de manera regular y se enfocarán en la identificación de vehículos que no cumplan con los requisitos legales. Aquellos que sean detectados en infracción serán notificados y, en caso de no regularizar su situación, sus vehículos podrán ser secuestrados. Santa Cruz aclaró que estos operativos no son una persecución, sino un esfuerzo por garantizar el orden y el respeto mutuo en la comunidad.

La colaboración con la policía local es clave en estos operativos, y se ha demostrado que el trabajo conjunto ha comenzado a dar resultados positivos. "Hemos notado un aumento en el cumplimiento de las normas desde que se comenzó a realizar estos controles. La gente está tomando conciencia", añadió el funcionario.

No obstante, la implementación de estas medidas ha generado reacciones diversas en la población. Si bien muchos ciudadanos apoyan la iniciativa, otros se han mostrado frustrados ante la posibilidad de ser sancionados. Santa Cruz explicó que los inspectores están instruidos para actuar de manera justa y equitativa, sin caer en abusos de autoridad. "El objetivo no es castigar, sino educar y regular", concluyó.

Además, el municipio ha estado atento a la situación del clima, ya que las recientes lluvias han provocado inundaciones en varias calles. Los vecinos han reportado problemas en la calle 53 bis, donde el agua acumulada ha dificultado el tránsito. Santa Cruz prometió que se tomarán medidas para desobstruir los desagües y mejorar la situación.