El 27 de septiembre de 2018 quedó marcado a fuego en la memoria de los hinchas de Boca Juniors. En un cruce de cuartos de final de la Copa Argentina, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue sorprendido por Gimnasia de La Plata, que a última hora, con un gol de Jan Hurtado, dejó al Xeneize fuera del torneo en un escenario complejo tras una reciente derrota ante River Plate. Este miércoles, el conjunto de la Ribera tiene la oportunidad de vengar aquella dolorosa caída, cuando se enfrenten nuevamente en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El momento es crítico para Boca, que atraviesa un presente turbulento en el que la urgencia de clasificar a la Copa Libertadores se mezcla con el frustrante debut de su nuevo director técnico, Fernando Gago. Con solo un partido a su mando, Gago busca dar un golpe de efecto que impulse la moral del equipo y los aleje de las críticas.

La historia de aquel partido de 2018 no fue fácil para Boca. A pesar de contar con un plantel lleno de estrellas, incluyendo a Carlos Tevez y Mauro Zárate, el equipo no logró conectarse en el campo. Las individualidades no funcionaron, y Gimnasia, sólida en defensa, esperó su oportunidad para asestar el golpe. Hurtado, quien sería adquirido por Boca un año después, aprovechó un descuido en la defensa y vendió el destino de su antiguo rival en un final dramático.

Este nuevo enfrentamiento trae consigo un aire de revancha. Gimnasia, que se ha mantenido como un competidor fuerte en el fútbol argentino, espera reafirmar su éxito ante Boca, mientras que los xeneizes se aferran a la esperanza de que este partido pueda marcar un nuevo comienzo. Con un historial que favorece a Boca, que ha ganado 86 de los 162 encuentros disputados, la presión recae sobre ambos equipos.

El partido está programado para el miércoles a las 21:10, con transmisión en vivo por TyC Sports. En un contexto donde las emociones están a flor de piel, se espera que tanto los jugadores como los aficionados vivan una noche cargada de tensión y expectativas.