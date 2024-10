El último adios de Niall Horan a Liam Payne: "No sabía que le diría adiós para siempre".

Niall Horan, el último integrante de One Direction en ver a Liam Payne con vida, expresó su dolor tras la trágica muerte de su amigo, ocurrida el 16 de octubre en Buenos Aires. Payne, de 30 años, se encontraba en el país para asistir a un espectáculo de Horan en el Movistar Arena el 2 de octubre, cuando sufrió un fatal accidente al caer desde el tercer piso de su hotel.

En un emotivo mensaje, Horan compartió su tristeza, declarando: “Estoy absolutamente destrozado por el fallecimiento de mi maravilloso amigo, Liam. Parece que no es real”. Horan recordó la energía contagiosa de Payne y su pasión por la música, subrayando cómo su presencia siempre hacía que todos se sintieran felices y seguros. “Todas las risas que hemos tenido a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, me vienen a la mente a través de la tristeza”, agregó.

La llegada de Liam a Argentina, junto a su novia Kate Cassidy el 30 de septiembre, había sido objeto de críticas por algunos fanáticos, quienes lo acusaron de buscar atención durante el evento de su excompañero. A pesar de las controversias, Horan recordó su vínculo especial y los sueños que compartieron, diciendo: “El vínculo y la amistad que teníamos no se dan a menudo en la vida. Me siento muy afortunado de haberle podido ver recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarle esa noche, le estaría diciendo adiós para siempre”.

Horan concluyó su emotivo mensaje enviando amor y condolencias a la familia de Payne, especialmente a su hijo Bear y a sus padres, quienes también sienten la profunda pérdida. "Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano", finalizó el cantante, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes conocieron a Liam.