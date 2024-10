Liam Payne, conocido mundialmente como parte de la exitosa boy band One Direction, falleció a los 31 años después de caer del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, donde se hospedaba desde el 13 de octubre. El trágico incidente ocurrió el miércoles 16 de octubre y ha generado una intensa cobertura mediática y especulaciones sobre las circunstancias que rodearon su muerte.

De acuerdo con fuentes policiales, el hotel recibió una llamada de emergencia reportando que un hombre agresivo, posiblemente bajo los efectos de drogas o alcohol, estaba causando disturbios en su habitación. En la conversación, un empleado del hotel expresó su preocupación por la seguridad del huésped, quien se encontraba en una habitación con balcón y podría correr el riesgo de hacerse daño.

La caída se produjo desde una altura de aproximadamente 10 metros. El cuerpo de Payne fue hallado en el patio interno del hotel, donde el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó que ya no tenía signos vitales. El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que las lesiones eran incompatibles con la vida y que no hubo posibilidad de reanimación.

La investigación ha comenzado a examinar la hipótesis del suicidio, y se han hallado drogas en la habitación del cantante, lo que sugiere que su estado podría haber estado afectado por el consumo de sustancias. Liam había sido abierto sobre sus luchas con la adicción, especialmente tras la disolución de One Direction en 2016.

En su última visita a Argentina, Payne se encontraba solo, después de que su novia, Katelyn “Kate” Cassidy, regresara a Estados Unidos un día antes de su muerte. Aunque tenía programado asistir a un concierto de su excompañero Niall Horan, los motivos de su viaje y su decisión de prolongar su estadía han dejado a muchos interrogantes sobre su estado mental y emocional en esos momentos finales.