La cantante de música urbana María Becerra sigue expandiendo su carrera internacional y esta vez lo hará nada menos que en el famoso programa matutino "The Kelly Clarkson Show". El próximo jueves 17 de octubre, la artista argentina compartirá escenario con el actor Stanley Tucci, conocido por su papel en "El Diablo Viste a la Moda" y otros éxitos cinematográficos.

Becerra interpretará su más reciente sencillo "IMÁN (Two Of Us)", un tema que ha dominado las listas de música en Latinoamérica y Europa, y que ahora busca hacer su entrada triunfal en el mercado estadounidense. Esta marca un hito importante en la carrera de la joven cantante, quien ha logrado posicionarse como una de las voces más destacadas del género urbano a nivel mundial.

Por su parte, Stanley Tucci mantendrá una conversación en exclusiva con la conductora Kelly Clarkson, donde hablará sobre su carrera y sus próximos proyectos, incluyendo la secuela de la icónica película "El Diablo Viste a la Moda", que se encuentra en plena producción.

El programa se emite de lunes a viernes a las 9:00 am (hora local) por la cadena NBC, y los seguidores de Becerra podrán disfrutar de la actuación en vivo a través del canal de YouTube oficial del programa.