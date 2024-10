El público y sus seguidores esperan con expectativa el desarrollo del programa, mientras la actriz se despide momentáneamente de las cocinas de Bake Off Famosos.

La participación de Andrea del Boca en el popular reality culinario Bake Off Famosos , transmitido por Telefe, llegó a su fin en la última emisión, donde enfrentó un reto que terminó por definir su salida. La reconocida actriz, que compitió en el programa junto a figuras como Damián De Santo y Cande Molfese, no logró convencer al jurado con sus preparaciones de alfajores de coco y pepas de cacao, lo que vendió su destino en el certamen.

A pesar de ganar un mini desafío anterior en el que debían calentar una pava a 80 grados sin ver, la exigencia del reto creativo fue mayor. Sus alfajores quedaron pasados ​​de cocción y las pepas, con problemas de tiempo en el horno, no cumplieron las expectativas del jurado.

Durante su despedida, Andrea del Boca no ocultó su tristeza, pero con una actitud esperanzadora, citó una frase icónica de Terminator : "I'll be back" (Volveré), dejando en claro que aún podría regresar al certamen si las circunstancias lo permiten. . El público, que siguió con fervor su paso por el programa, ahora espera con expectativa qué deparará el futuro para la actriz dentro y fuera de las cocinas de Bake Off Famosos .