En medio de la controversia por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las críticas afirmando que el gobierno nacional no está en contra de las universidades públicas, sino que busca transparentar sus gastos mediante auditorías. Caputo utilizó la red social “X” para responder a la diputada cordobesa Alejandra Torres, quien previamente se había pronunciado en contra de las decisiones del gobierno en relación a la educación superior.

Caputo aclaró que la postura oficial es de total apoyo a las universidades públicas, pero que es imperativo auditar los gastos, ya que se trata de fondos del contribuyente. “Queremos que se auditen los gastos porque es lo que corresponde”, señaló, refiriéndose a la responsabilidad de velar por el uso adecuado de los recursos del Estado. Además, indicó que si se llega a la conclusión de que las universidades requieren un incremento presupuestario, se debe analizar y proponer cómo se financiará dicho aumento.



El ministro también remarcó que el veto del presidente Javier Milei no es contra la financiación universitaria, sino contra una ley que no incluye correctamente cómo se implementaría ese financiamiento. Estas declaraciones fueron emitidas en respuesta al posteo de Torres, quien además confirmó que no asistirá a la sesión clave debido a problemas de salud, lo que beneficia la postura del gobierno.

La discusión sobre el financiamiento universitario ha generado un amplio debate en la esfera política, y la sesión legislativa próxima definirá el futuro de la ley vetada.