Bake Off Famosos: tristeza entre los participantes por el último eliminado.

En una nueva entrega de Bake Off Famosos , Marcos Milinkovic, exjugador de la selección argentina de voleibol, se convirtió en el sexto eliminado del certamen. El episodio estuvo cargado de emociones, luego de que Milinkovic fallara en la preparación de sus alfajores y un postre Rogel, lo que lo colocó en la lista de los peores junto a Damián de Santo y Callejero Fino.

El jurado, compuesto por reconocidos expertos en pastelería, tomó la difícil decisión de eliminar al deportista, quien no logró superar las expectativas en las pruebas. Tras el anuncio, Milinkovic se mostró conmovido y expresó su tristeza: “Pasó lo que no quería que pase. Me da una tristeza enorme tener que dejar a mis compañeros”. Las palabras del voleibolista resuenan entre los participantes, quienes también compartieron su desazón por la partida de uno de los más queridos.

Wanda Nara, quien había revelado accidentalmente un spoiler sobre la eliminación, mostró su apoyo a Milinkovic durante el programa. En contraste, la cantante Ángela Leiva fue quien se destacó como la mejor pastelera de la jornada, celebrando su logro con un baile energético.

Con la salida de Milinkovic, la competencia sigue avanzando, y el título de mejor pastelero parece estar disputado entre Cami Homs y Ángela Leiva, quienes continúan destacándose en cada desafío.