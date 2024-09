El papa Francisco condena los abusos en la Iglesia: "No hay lugar para cubrirlos"

El papa Francisco se pronunció con firmeza contra los abusos sexuales en la Iglesia durante una misa celebrada en el estadio "Ret Balduino" de Bruselas, donde alrededor de 30.000 fieles se congregaron para escuchar su mensaje. En su discurso, el sumo pontífice hizo un llamado directo a los obispos, exigiendo que no encubran los crímenes cometidos por algunos miembros del clero. "Que se juzgue al abusador", expresó Francisco, dejando en claro su rechazo total a cualquier forma de protección hacia los responsables de estos actos.

El mensaje del Papa se dio luego de una reunión privada con víctimas de abuso sexual, un encuentro que lo conmovió profundamente. "Escuché su sufrimiento y lo repito aquí: no hay lugar para los abusos, ni para encubrirlos", subrayó Francisco ante la ovación de los asistentes. La homilía del pontífice no dejó dudas sobre su postura: "El mal no se puede ocultar. El mal hay que sacarlo a la luz", insistió, recordando las palabras de algunas de las víctimas que conoció.

La Iglesia católica en Bélgica ha enfrentado cientos de denuncias por abuso sexual en los últimos años, y la sociedad sigue conmocionada por los casos que involucran a menores. Francisco, en línea con su lucha contra los abusos dentro de la institución, volvió a pedir que se tomen medidas firmes contra los culpables y que se ayude a sanar a las víctimas. "Pido a los obispos: ¡no encubran los abusos! Condenen a los abusadores y ayúdenlos a curarse de esta enfermedad", añadió con determinación.

El Papa también dedicó un tiempo a recorrer el estadio en su papamóvil, donde fue recibido con gran entusiasmo, especialmente por los jóvenes. Durante su recorrido, detuvo el vehículo en varias ocasiones para saludar y besar a niños y bebés que se encontraban entre la multitud.